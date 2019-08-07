Зеленский призвал живущих в Турции крымских татар возвращаться на Украину

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами Турции призвал их представителей возвращаться в страну, чтобы "развивать родину", сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подчеркнул, несмотря на то, что гостеприимная турецкая земля стала для собравшихся новым домом, каждого ждут на Украине, и призвал присоединяться к развитию родины", - сообщила пресс-служба.

"Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которой наши люди с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины - нам нужна ваша помощь", - цитирует Зеленского пресс-служба.