Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T17:44Z
https://ria.ru/20190807/1557269120.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/46/1557264646_0:0:3147:1771_1036x0_80_0_0_e615218ed3fca5266d7823423ee8feba.jpg
РИА Новости

Зеленский призвал живущих в Турции крымских татар возвращаться на Украину

17:44, 7 августа 2019
1354
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами Турции призвал их представителей возвращаться в страну, чтобы "развивать родину", сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент подчеркнул, несмотря на то, что гостеприимная турецкая земля стала для собравшихся новым домом, каждого ждут на Украине, и призвал присоединяться к развитию родины", - сообщила пресс-служба.
Он также отметил, что опыт, знания и возможности каждого присутствующего важны для Украины.
"Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которой наши люди с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины - нам нужна ваша помощь", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
25 июля, 12:05
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
8862033
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявление Скотланд-Ярда по "делу Скрипалей"
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генсек НАТО считает, что Россия хочет восстановить "сферы влияния" в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали возможность встречи "нормандской четверки"
Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Россией
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
Лента новостейМолния