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РИА Новости
Культура

Николай Басков поздравил Софию Ротару с днем рождения

17:24, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСофия Ротару выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку. 28 июля 2017
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Николай Басков поздравил в Инстаграме Софию Ротару с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 72 года.
"Судьба к вам щедра и благосклонна - огромный талант, яркий творческий путь, неповторимая красота и невероятное обаяние, голос, в который влюблены миллионы поклонников, что ни песня, то хит! Долгих, счастливых лет, и спасибо за творческий тандем и дружбу", - написал Басков.
Подписчики присоединились к поздравлениям: "С днем рождения! Долголетия вам и ждем новых хитов!", "Я в шоке. Эта женщина знает рецепт вечной молодости!", "Красавица! С днем рождения, София!".
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КультураНовости культурыШоу-бизнесНиколай БасковСофия Ротару
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