Николай Басков поздравил Софию Ротару с днем рождения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Николай Басков поздравил в Инстаграме Софию Ротару с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 72 года.
"Судьба к вам щедра и благосклонна - огромный талант, яркий творческий путь, неповторимая красота и невероятное обаяние, голос, в который влюблены миллионы поклонников, что ни песня, то хит! Долгих, счастливых лет, и спасибо за творческий тандем и дружбу", - написал Басков.
Подписчики присоединились к поздравлениям: "С днем рождения! Долголетия вам и ждем новых хитов!", "Я в шоке. Эта женщина знает рецепт вечной молодости!", "Красавица! С днем рождения, София!".