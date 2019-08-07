Николай Басков поздравил Софию Ротару с днем рождения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Николай Басков поздравил в Инстаграме Софию Ротару с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 72 года.

"Судьба к вам щедра и благосклонна - огромный талант, яркий творческий путь, неповторимая красота и невероятное обаяние, голос, в который влюблены миллионы поклонников, что ни песня, то хит! Долгих, счастливых лет, и спасибо за творческий тандем и дружбу", - написал Басков.