Бекхэмы поздравили подписчиков с китайским днем святого Валентина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Виктория Бекхэм разместила в Инстаграме совместную фотографию с Дэвидом Бекхэмом с отдыха в Италии. Супруги подписали ее поздравлением с днем святого Валентина.
"Поздравляем всех тех, кто сегодня празднует. Целуем", - написала Виктория.
В 2019 году день святого Валентина по китайскому календарю выпал на 7 августа.
В Китае этот праздник посвящен девушкам "на выданье", которые должны продемонстрировать свое умение вести домашнее хозяйство.
Существует легенда о простом пастухе, который влюбился в дочь богини Небес. За это она рассердилась на всех влюбленных и разлучила их, позволив видеться только один раз в году.