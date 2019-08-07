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РИА Новости
Культура

Бекхэмы поздравили подписчиков с китайским днем святого Валентина

22:17, 7 августа 2019
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© @victoriabeckhamДэвид и Виктория Бекхэм в Версале
Дэвид и Виктория Бекхэм в Версале
© @victoriabeckham
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Виктория Бекхэм разместила в Инстаграме совместную фотографию с Дэвидом Бекхэмом с отдыха в Италии. Супруги подписали ее поздравлением с днем святого Валентина.
"Поздравляем всех тех, кто сегодня празднует. Целуем", - написала Виктория.
В 2019 году день святого Валентина по китайскому календарю выпал на 7 августа.
В Китае этот праздник посвящен девушкам "на выданье", которые должны продемонстрировать свое умение вести домашнее хозяйство.
Существует легенда о простом пастухе, который влюбился в дочь богини Небес. За это она рассердилась на всех влюбленных и разлучила их, позволив видеться только один раз в году.
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КультураСтиль жизниНовости культурыДэвид БекхэмВиктория БекхэмКитайИталия
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