Бекхэмы поздравили подписчиков с китайским днем святого Валентина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Виктория Бекхэм разместила в Инстаграме совместную фотографию с Дэвидом Бекхэмом с отдыха в Италии. Супруги подписали ее поздравлением с днем святого Валентина.

"Поздравляем всех тех, кто сегодня празднует. Целуем", - написала Виктория.

В 2019 году день святого Валентина по китайскому календарю выпал на 7 августа.

В Китае этот праздник посвящен девушкам "на выданье", которые должны продемонстрировать свое умение вести домашнее хозяйство.