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РИА Новости

Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться

16:55, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не давал России обещаний не принимать новых членов после окончания "холодной войны".
"Такого обещания не было", - заявил он, выступая в исследовательском институте в Сиднее. По словам Столтенберга, если бы НАТО давала такое обещание, странам-участницам нужно было собраться вместе и одобрить это.
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"Я могу абсолютно заверить, гарантировать вам, что такой встречи никогда не было. Решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому таких обещаний России не было", - сказал Столтенберг. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
Он также опроверг, что такие обещания давали США. "Это было бы абсолютно неприемлемо… Это возродило бы идею о том, что великие державы имеют право решать, что делать маленьким странам", - добавил генсек НАТО.
Российская сторона ранее заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. В Москве заявляли, что будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как уверенно отрицает, прям сам себя убедил! Один вопрос: а Вы там были, господин Йенс Столтенберг, когда давались эти обещания? "Зуб даете" за свое утверждение?
7 августа, 16:58
ssedlex76
1200000
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