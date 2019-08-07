Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не давал России обещаний не принимать новых членов после окончания "холодной войны".
"Такого обещания не было", - заявил он, выступая в исследовательском институте в Сиднее. По словам Столтенберга, если бы НАТО давала такое обещание, странам-участницам нужно было собраться вместе и одобрить это.
"Я могу абсолютно заверить, гарантировать вам, что такой встречи никогда не было. Решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому таких обещаний России не было", - сказал Столтенберг. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
Он также опроверг, что такие обещания давали США. "Это было бы абсолютно неприемлемо… Это возродило бы идею о том, что великие державы имеют право решать, что делать маленьким странам", - добавил генсек НАТО.
Российская сторона ранее заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. В Москве заявляли, что будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.
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