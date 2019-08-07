Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не давал России обещаний не принимать новых членов после окончания "холодной войны".

"Такого обещания не было", - заявил он, выступая в исследовательском институте в Сиднее. По словам Столтенберга, если бы НАТО давала такое обещание, странам-участницам нужно было собраться вместе и одобрить это.

"Я могу абсолютно заверить, гарантировать вам, что такой встречи никогда не было. Решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому таких обещаний России не было", - сказал Столтенберг. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.

Он также опроверг, что такие обещания давали США. "Это было бы абсолютно неприемлемо… Это возродило бы идею о том, что великие державы имеют право решать, что делать маленьким странам", - добавил генсек НАТО.