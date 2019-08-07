Вышел трейлер фильма "Текст" с Александром Петровым и Кристиной Асмус

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Компания Central Partnership опубликовала на YouTube трейлер фильма "Текст", снятого по роману Дмитрий Глуховского. Главные роли исполнили Александр Петров и Кристина Асмус.

Героя Александра Петрова несправедливо осудили по ложному обвинению за торговлю наркотиками. Выйдя из тюрьмы, он возвращается в Москву, где ему удается получить доступ к смартфону человека, который стал виновником его заключения.

"Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех…", - говорится в описании картины.