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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер фильма "Текст" с Александром Петровым и Кристиной Асмус

18:07, 7 августа 2019
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© Централ Партнершип (2019)Кадр из фильма "Текст"
Кадр из фильма Текст
© Централ Партнершип (2019)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Компания Central Partnership опубликовала на YouTube трейлер фильма "Текст", снятого по роману Дмитрий Глуховского. Главные роли исполнили Александр Петров и Кристина Асмус.
Героя Александра Петрова несправедливо осудили по ложному обвинению за торговлю наркотиками. Выйдя из тюрьмы, он возвращается в Москву, где ему удается получить доступ к смартфону человека, который стал виновником его заключения.
"Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех…", - говорится в описании картины.
В прокат фильм выйдет 17 октября.
Кадр из фильма Герой
31 июля, 18:59
Стали известны подробности сюжета фильма "Герой" с Александром Петровым
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (посол)Дмитрий Глуховский
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