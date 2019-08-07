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РИА Новости

Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году

16:30, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.
Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. По информации ФСБ, в результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
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"Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова <...> численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла <...> армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России, подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска", — перечислил Кадыров в интервью местному агентству "Чечня сегодня".
Кадыров рассказал, что в то время террористы беспрепятственно добрались до Дагестана, хотя весь путь их отлично прослеживался с воздуха. По его словам, военная операция против отрядов боевиков длилась с 11 по 24 августа, при этом не пострадал ни один из лидеров террористов. По той же дороге террористы вернулись обратно.
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Вторжение боевиков в Дагестан 7 августа 1999 года
По данным главы Чечни, Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня и, вернувшись в Грозный, открыто общался с журналистами. Он напомнил, что о готовящейся вылазке террористов в Дагестан в то время знала "каждая торговка на Хасавюртовском рынке", однако не были приняты меры противодействия.
Кадыров подчеркнул, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.
Он добавил, что "простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра, и c оружием в руках встали на защиту своих сел и земель".

"Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в событиях внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ. Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло".

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Рамзан Кадыров
Глава Чечни
3038891073
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Рамзан КадыровДагестанПроисшествия
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