Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году

ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.

Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. По информации ФСБ, в результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.

"Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова <...> численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла <...> армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России, подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска", — перечислил Кадыров в интервью местному агентству " Чечня сегодня ".

Кадыров рассказал, что в то время террористы беспрепятственно добрались до Дагестана, хотя весь путь их отлично прослеживался с воздуха. По его словам, военная операция против отрядов боевиков длилась с 11 по 24 августа, при этом не пострадал ни один из лидеров террористов. По той же дороге террористы вернулись обратно.

По данным главы Чечни, Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня и, вернувшись в Грозный, открыто общался с журналистами. Он напомнил, что о готовящейся вылазке террористов в Дагестан в то время знала "каждая торговка на Хасавюртовском рынке", однако не были приняты меры противодействия.

Кадыров подчеркнул, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.

Он добавил, что "простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра, и c оружием в руках встали на защиту своих сел и земель".