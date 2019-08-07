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РИА Новости

Кузнецова прокомментировал сообщения СМИ об уровне бедности в России

15:46, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нужны реальные действия в рамках нацпроектов для исправления ситуации с бедностью, в том числе принятие закона о многодетных семьях.
Ранее газета РБК со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Позже в Минтруде РИА Новости пояснили, что Росстат приводит данные за 2017 год, объем мер поддержки семей с детьми с тех пор существенно вырос.
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"К сожалению, сегодня понятие "бедные дети" стало статистическим фактом, а не абстрактной формулировкой. Вместе с тем, одной из главных задач реализуемых сегодня нацпроектов являются меры по преодолению бедности. Очень важно, чтобы их исполнение не было формальными отчетами, а стало реальными действиями к исправлению ситуации", - сказала Кузнецова, чьи слова передала РИА Новости ее пресс-служба.
Она добавила, что в свете представленной статистики "не остается сомнений и в необходимости принятия закона о многодетных (семьях), который сегодня уже подготовлен, но все еще находится в стадии согласования". "Закон позволит решить многие важные задачи по поддержке семей с детьми", - добавила Кузнецова.
Также детский омбудсмен отметила, что "дело не только в размере пособий, нужны новые инновационные решения и подходы, так как меры поддержки должны создавать условия для развития семьи, делать доступными ресурсы для ее самостоятельного роста".
Ранее в марте Кузнецова уже говорила о необходимости правовой базы для дальнейшего развития и совершенствования механизма поддержки многодетных семей и необходимости принять соответствующий федеральный закон.
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