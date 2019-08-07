Минтруд прокомментировал сообщения СМИ об уровне бедности в России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минтруд прокомментировал публикации о количестве бедных в России. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, СМИ использовали устаревшие статистические данные.

Издание РБК со ссылкой на данные Росстата ранее сообщило, что в России 26% детей живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

"В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос", — отметили в Минтруде.

В министерстве признали, что основную часть бедного населения сегодня составляют семьи с детьми и рассказали, что планируют делать для устойчивого роста их реальных доходов.

Одна из основных мер — различные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, которые служат "существенной материальной поддержкой семьям с детьми".

Помимо этого, запланированы программные действия в рамках нацпроектов и другие мероприятия.