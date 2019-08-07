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РИА Новости

Минтруд прокомментировал сообщения СМИ об уровне бедности в России

14:09, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПешеходы в Москве
Пешеходы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минтруд прокомментировал публикации о количестве бедных в России. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, СМИ использовали устаревшие статистические данные.
Издание РБК со ссылкой на данные Росстата ранее сообщило, что в России 26% детей живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
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"В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос", — отметили в Минтруде.
В министерстве признали, что основную часть бедного населения сегодня составляют семьи с детьми и рассказали, что планируют делать для устойчивого роста их реальных доходов.
Одна из основных мер — различные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, которые служат "существенной материальной поддержкой семьям с детьми".
Помимо этого, запланированы программные действия в рамках нацпроектов и другие мероприятия.
В конце июля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале выросла до 14,3% населения страны (20,9 миллиона человек) против 13,9% годом ранее.
Портрет российской семьи
5 августа, 16:24
Портрет российской семьи
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Министерство труда и социальной защиты РФРосстатЭкономика
Популярные комментарии
Стало ещё хуже , зарплаты урезают , сокращают , а рабочие места не создаются , заводов нет ((
7 августа, 14:38
Сосед Соседов
103302010
А то что 12% населения не хватает денег даже на еду, т.е. почти 17 млн. человек просто голодают, это тоже данные виноваты, а не те кто довел до этого за 25 лет. Вот официальная ссылка ria.ru/20190719/1556697776.html
7 августа, 14:15
ccurio
97522011
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