Булаев предложил, как можно поменять механизм сбора подписей избирателей

"Исследуемый материал, как правило, это дата внесения и подпись. Наше предложение простое: давайте упростим все. Каждый избиратель пишет полную запись в подписном листе - фамилию, имя, отчество, паспорт, время внесения и собственную подпись. Возможность фальсифицировать такие подписные листы будет близка к нулю", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.