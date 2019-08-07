Булаев предложил, как можно поменять механизм сбора подписей избирателей

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев предложил поменять механизм сбора подписей за кандидатов таким образом, чтобы все данные в подписных листах заполняли сами избиратели, а не сборщики.
"Исследуемый материал, как правило, это дата внесения и подпись. Наше предложение простое: давайте упростим все. Каждый избиратель пишет полную запись в подписном листе - фамилию, имя, отчество, паспорт, время внесения и собственную подпись. Возможность фальсифицировать такие подписные листы будет близка к нулю", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что механизм сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов устарел, с развитием технологий появились новые возможности для фальсификации, поэтому после завершения нынешней кампании ЦИК будет предлагать внести изменения в эту процедуру.
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