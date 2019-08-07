Памфилова рассказала, что в ЦИК ради Соболь дежурили медики

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии накануне подготовили капельницы с питательным раствором для незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая заявила, что голодает уже 24 дня, рассказала в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы вчера очень беспокоились, кстати, о вашем здоровье. Мы приготовили и коляску, у нас дежурили медперсонал, были даже капельницы с питательным раствором", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь, которой было отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, на отказ регистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. В среду ЦИК принял решение не удовлетворять жалобу.