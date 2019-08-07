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РИА Новости

Памфилова рассказала, что в ЦИК ради Соболь дежурили медики

15:28, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии накануне подготовили капельницы с питательным раствором для незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая заявила, что голодает уже 24 дня, рассказала в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы вчера очень беспокоились, кстати, о вашем здоровье. Мы приготовили и коляску, у нас дежурили медперсонал, были даже капельницы с питательным раствором", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Вчера, 13:51
В ЦИК рекомендовали Соболь взыскать деньги за экспертизу подписей по копиям
Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь, которой было отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, на отказ регистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. В среду ЦИК принял решение не удовлетворять жалобу.
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Любовь СобольЭлла ПамфиловаМоскваОбщество
Популярные комментарии
пусть сама скрую собой возит госдеп оплачивает ведь
7 августа, 15:30
Армен Манукян
910002
Голодает 24 дня - Это уже предел, полный распад организма и отключение сознания
7 августа, 15:34
Eugene Ivanenko
550000
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Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
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