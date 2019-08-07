ЦИК отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Центризбирком на заседании в среду не удовлетворил жалобу Любови Соболь, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

"Жалобу Любови Эдуардовны Соболь на решение Московской городской избирательной комиссии от 26 июля 2019 года и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 43 от 16 июля 2019 года оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении ЦИК.

"Эта дискуссия бесполезна, можете сказать спасибо нам за тот пиар, который вы получили здесь за эти дни", - обратилась к Соболь Памфилова перед тем, как объявить начало голосования на заседании ЦИК.

Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил 8 подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает ещё 231 достоверной подписи избирателей.