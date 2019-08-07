Минпросвещения выделит средства на развитие потенциала учителей-русистов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпросвещения с 2020 до 2022 года выделит почти 330 миллионов рублей 11 регионам на развитие кадрового потенциала педагогов русского языка, заявила глава министерства Ольга Васильева.

Она пояснила, что министерство провело конкурсный отбор субъектов России на предоставление им соответствующих субсидий. Победителями стали 11 регионов: Иркутская, Тамбовская, Ростовская, Свердловская, Псковская и Ивановская области, Республики Мордовия и Коми, Алтайский и Краснодарский края, а также Чечня.