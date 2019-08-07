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РИА Новости

Минпросвещения выделит средства на развитие потенциала учителей-русистов

15:27, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпросвещения с 2020 до 2022 года выделит почти 330 миллионов рублей 11 регионам на развитие кадрового потенциала педагогов русского языка, заявила глава министерства Ольга Васильева.
Она пояснила, что министерство провело конкурсный отбор субъектов России на предоставление им соответствующих субсидий. Победителями стали 11 регионов: Иркутская, Тамбовская, Ростовская, Свердловская, Псковская и Ивановская области, Республики Мордовия и Коми, Алтайский и Краснодарский края, а также Чечня.
"В период с 2020 по 2022 годы (этим регионам) будет выделено 329 миллионов рублей", - сказала Васильева на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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СН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииОльга ВасильеваРоссияОбщество
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