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РИА Новости

Украинский омбудсмен пришла в Генпрокуратуру на допрос

15:26, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова . Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова пришла на допрос в генеральную прокуратуру, сообщил украинскому изданию "theБабель" пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.
Ранее во время общего брифинга Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратуры был продемонстрирован ролик, в котором среди прочего были якобы аудиозаписи разговоров судей Окружного админсуда. Аудиозаписи, по версии следствия, доказывают, что члены суда оказывали давление на различные министерства, ведомства и другие суды. На обнародованных записях присутствует также голос, похожий на голос Денисовой.
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"Допрос продолжается. Согласно повестке, которую ГПУ (Генпрокуратура Украины - ред.) обнародовала раньше, Денисову приглашали на 11.00 (совпадает с мск). Ее допрашивают в качестве свидетеля по делу", - пишет издание.
По информации издания, допрос связан с делом судей Окружного административного суда города Киева.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четырех судей Окружного админсуда Киева. Председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку было вручено письменное подозрение, также его допросили.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.
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