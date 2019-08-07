В Москве рестораторам рекомендовали свернуть веранды из-за непогоды

"От лица столичного Департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков о том, что в Москве 8 и 9 августа ожидается дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.