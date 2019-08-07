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РИА Новости

В Москве рестораторам рекомендовали свернуть веранды из-за непогоды

15:13, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛетние веранды в Москве
Летние веранды в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Летние веранды в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют рестораторам закрыть летние веранды из-за ухудшения погодных условий в столице в конце недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и пятницу, в столице ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер, за сутки выпадет 50% месячной нормы осадков. По ее словам, порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.
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"От лица столичного Департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков о том, что в Москве 8 и 9 августа ожидается дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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