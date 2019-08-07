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РИА Новости

Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля

15:05, 7 августа 2019
179038
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британская полиция заявила, что не располагает доказательствами причастности российских властей к инциденту в Солсбери. Об этом сообщило издание The Guardian.
"Мы полицейские, так что нам нужно работать с доказательствами. Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, — все они основывались на оценках экспертов по России. Мне необходимы доказательства", — заявил заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Басу.
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При этом он подчеркнул, что полиция готова выдвинуть обвинения против Александра Петрова и Руслана Боширова, которых следствие считает "подозреваемыми в отравлении Скрипалей". По словам Басу, расследование инцидента в Солсбери продолжается.

Дело Скрипалей

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
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Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Британские власти утверждали, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами.
А был ли мальчик?
Вчера, 18:01
А был ли мальчик?
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Обсудить 162
Александр Петров (фигурант расследования в Солсбери)Руслан БошировЮлия СкрипальСергей СкрипальВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Их никто не прячет в отличие Скрипалей
7 августа, 15:24
Семенов Алексей
27590043313
Отсутствие доказательств,это не доказательство невиновности Росси...
7 августа, 16:16
Максимус Трой
257121140
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