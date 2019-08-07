Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британская полиция заявила, что не располагает доказательствами причастности российских властей к инциденту в Солсбери. Об этом сообщило издание Британская полиция заявила, что не располагает доказательствами причастности российских властей к инциденту в Солсбери. Об этом сообщило издание The Guardian

"Мы полицейские, так что нам нужно работать с доказательствами. Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, — все они основывались на оценках экспертов по России. Мне необходимы доказательства", — заявил заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Басу.

При этом он подчеркнул, что полиция готова выдвинуть обвинения против Александра Петрова и Руслана Боширова, которых следствие считает "подозреваемыми в отравлении Скрипалей". По словам Басу, расследование инцидента в Солсбери продолжается.

Дело Скрипалей

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.