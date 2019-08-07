Володин прокомментировал вопрос обеспечения больниц кадрами

ВОЛГОГРАД, 7 авг - РИА Новости. Решение вопроса обеспечения районных больниц кадрами требует создания условий для студентов, согласившихся при поступлении в медицинские вузы на распределение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На встрече в среду с активом общественных организации и объединений Волгоградской области, реготделения политической партии "Единая Россия" он напомнил, что действующие нормативные документы позволяют принимать в медицинские вузы до 70% от общего числа студентов тех, кто после окончания учебы будет работать по направлению.

"Тех, кого вы отправите по направлению, конкурс (на место в вуз – ред.) уже не касается", - пояснил Володин, уточнив, что после обучения они будут направлены в те районные и городские больницы и поликлиники, от которых получили направления.

В то же время, продолжил он, линейная реализация такой меры приводит к тому, что многие такие студенты после окончания вузов "по знакомству" получают открепление. "Главы центральных районных больниц должны нести ответственность персональную за формирование кадрового потенциала", - подчеркнул Володин, призвав главврачей работать с медакадемиями, "договариваться, чтобы те, кто пошел по направлениям, были обеспечены общежитиями".

"Все практики студент должен проходить в своих центральных районных больницах, чтобы он вливался в коллектив и чтобы коллектив с ним тоже работал", - считает Володин.

Он также отметил, что необходимо заниматься вопросом обеспечения молодых врачей жильем, а также повышением зарплат. Володин привел в пример Саратовскую область, где установлена нижняя планка в размере 23 тысяч рублей для выпускников.

Открывая встречу, Володин заметил, что озвучиваемые вопросы могут иметь отношение как к региональному, так и к федеральному уровню.