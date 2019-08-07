Собянин предложил привлекать искусственный интеллект к лучевой диагностике

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить цифровизацию городской службы лучевой диагностики и подключить всю технику к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), в "облаке" которого будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках.

"Очень важная история – создание единого референт-центра, где можно было бы концентрировать снимки МРТ, КТ, маммографов, и там, на этой базе, ставить диагностику, привлекать лучших специалистов и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машиночтение, чтобы помимо человеческого глаза работал и искусственный интеллект для качественной и быстрой диагностики", - заявил мэр на встрече с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики.

По его словам, в настоящее время к единому радиологическому центру подключено уже больше 100 аппаратов.

"Следующий этап – увеличить его мощность в десять раз. Во-вторых, необходимо повысить качество, в-третьих – дать доступность горожанам в своих медицинских электронных картах получать историю болезни со сложными снимками МРТ, КТ с соответствующими диагнозами. Если раньше мы говорили об этом как о перспективной задаче, то сейчас говорим как о задаче ближайших месяцев - пары лет", - рассказал Собянин.

Он также напомнил, что в Москве в последние годы количество исследований МРТ увеличилось в шесть раз.

"По сравнению с ведущими странами, городами мы выглядим очень неплохо. Тем не менее, наступил следующий этап. Во-первых, мы должны сделать стандарт обеспечения лучевой диагностики наших поликлиник. Там еще много устаревшего оборудования, нецифровые рентгенаппараты, плюс часть оборудования по срокам требует замены. Появилось и новое оборудование, которое должно быть внедренной в наших стационарах и поликлиниках", - отметил мэр.

В связи с этим он также поручил увеличить объемы подготовки специалистов для работы с новым оборудованием.

В ходе встречи главный внештатный специалист лучевой и инструментальной диагностики департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил, что в настоящее время порядка 4 тысяч врачей работают в системе лучевой диагностики департамента, а в целом по Москве проводится около 26 млн лучевых исследований в год. По его словам, результаты лучевой диагностики будут доступны горожанам через портал мэрии Москвы и через рассылку по электронной почте.