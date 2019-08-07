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РИА Новости

"Медицина бессильна": в Сети высмеяли призыв Киева к смене мирового порядка

14:40, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли призыв украинского политика Георгия Тука сменить мировой порядок.
Как ранее заявил замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины, мировая система безопасности разрушена и нужно строить новую. Также он усомнился в эффективности работы Совбеза ООН и самой организации.
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"Лучше бы к срочной психиатрической помощи призвали", — пошутил @Ich84dienF.
"Медицина тут бессильна", — отметил @Ermak.
"На Украине потребовали смены мирового порядка, а также сала и горилки", — написал Николай Чельцов.
"Ну вот, Великие Укры и до мирового порядка добрались. ООН в панике", — пошутил Його Високоповажнiсть.
"Все новости с Украины заносить в папку "юмор", — заключил vovan6331.
Предложение Туки ранее также прокомментировали российские политики. В частности, депутат Владислав Ганжара предложил Киеву адресовать вопрос о состоянии системы международных отношений к "кукловодам за океаном".
Парламентарий также отметил, что Украина при всем желании не сможет втянуть Россию в свой внутренний конфликт в Донбассе.
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