"Медицина бессильна": в Сети высмеяли призыв Киева к смене мирового порядка

Порошенко вернулся. Что ждет его на Украине? Петр Порошенко ночью возвратился на Украину, где за время его отсутствия на него было заведено новое уголовное дело. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин предположил в эфире радио Sputnik, что предпримет в этой связи бывший украинский президент.