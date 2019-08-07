Зеленский утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положения и комиссии по вопросам правовой реформы и назначил сопредседателями заместителя главы офиса президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Николая Буроменского, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Утвердить прилагаемые положения о комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы. Определить, что в работе комиссии по вопросам правовой реформы участвуют с правом совещательного голоса консультанты и наблюдатели от международных организаций в составе, который прилагается", - сказано в тексте указа.