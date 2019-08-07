Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T14:38Z
https://ria.ru/20190807/1557256693.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155705/19/1557051929_0:323:2878:1942_1036x0_80_0_0_3d6040b78e479dd41163e283f797b1b0.jpg
РИА Новости

Зеленский утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы

14:38, 7 августа 2019
147
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положения и комиссии по вопросам правовой реформы и назначил сопредседателями заместителя главы офиса президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Николая Буроменского, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Утвердить прилагаемые положения о комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы. Определить, что в работе комиссии по вопросам правовой реформы участвуют с правом совещательного голоса консультанты и наблюдатели от международных организаций в составе, который прилагается", - сказано в тексте указа.
Кроме сопредседателей Зеленский утвердил состав комиссии, а также список консультантов и наблюдателей от международных организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:24
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
020000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
Лента
новостей
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы 10 августа
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады
Город Аден, Йемен
Арабская коалиция призвала стороны к самообладанию на фоне событий в Йемене
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер подала в отставку, пишут СМИ
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине опубликовали официальный список депутатов Рады
Панамский канал
Руководство Панамского канала опровергло задержание венесуэльского судна
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт: Зеленский в вопросе по Донбассу возвращается к стратегии Порошенко
Женщина выходит из здания Министерства экономического развития Российской Федерации
В МЭР объяснили, почему не растут инвестиции в основной капитал в России
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Ирак может судить боевиков ИГ* вместо Европы и США, заявили в парламенте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния