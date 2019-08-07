Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту развратных действий пассажира авиарейса Симферополь — Санкт-Петербург на борту самолета, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Как отмечается, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что на борту самолета пассажир демонстрирует свои гениталии.