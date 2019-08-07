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РИА Новости

Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург

13:57, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту развратных действий пассажира авиарейса Симферополь — Санкт-Петербург на борту самолета, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Как отмечается, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что на борту самолета пассажир демонстрирует свои гениталии.
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"По прибытии самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. <...> Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажиром", — говорится в сообщении.
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