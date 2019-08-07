Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T13:30Z
https://ria.ru/20190807/1557253364.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155714/13/1557141343_0:47:1998:1170_1036x0_80_0_0_46ac90775e8c108b97a09084778a7189.jpg
РИА Новости

Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады

13:30, 7 августа 2019
822
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что для установления мира в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо провести разговор с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону". Зеленский также заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и настаивает на встрече "нормандского формата" для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.

"Нормандский формат - это хорошо, но в данном случае необходимо работать в четырехугольнике, о котором говорит политическая сила ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) и непосредственно Виктор Владимирович (Медведчук - ред.). Надо говорить со всеми. Президент наш поднял вопрос о Меркель, Макроне и Путине. Но надо работать с теми людьми, которые по ту сторону (власти непризнанных ДНР и ЛНР - ред.)", - сказал Нимченко в эфире телеканала NewsOne в среду.

По его мнению, другого выхода в данной ситуации нет.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Вчера, 12:39
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
3200010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Путин и Зеленский обсудили разминирование Станицы Луганской
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский договорились о возможной встрече "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин заявил Зеленскому о важности диалога сторон по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Власти Германии заявили, что пока не могут анонсировать встречу по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин обсудил с Зеленским перспективы "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших в Донбассе военным
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт: Зеленский в вопросе по Донбассу возвращается к стратегии Порошенко
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР ждет от Киева итогов разбирательств по обстрелам со стороны ВСУ
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский обсудили работу по возвращению удерживаемых лиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния