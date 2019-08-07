Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что для установления мира в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо провести разговор с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону". Зеленский также заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и настаивает на встрече "нормандского формата" для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.
"Нормандский формат - это хорошо, но в данном случае необходимо работать в четырехугольнике, о котором говорит политическая сила ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) и непосредственно Виктор Владимирович (Медведчук - ред.). Надо говорить со всеми. Президент наш поднял вопрос о Меркель, Макроне и Путине. Но надо работать с теми людьми, которые по ту сторону (власти непризнанных ДНР и ЛНР - ред.)", - сказал Нимченко в эфире телеканала NewsOne в среду.
По его мнению, другого выхода в данной ситуации нет.