Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады

"Нормандский формат - это хорошо, но в данном случае необходимо работать в четырехугольнике, о котором говорит политическая сила ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) и непосредственно Виктор Владимирович (Медведчук - ред.). Надо говорить со всеми. Президент наш поднял вопрос о Меркель, Макроне и Путине. Но надо работать с теми людьми, которые по ту сторону (власти непризнанных ДНР и ЛНР - ред.)", - сказал Нимченко в эфире телеканала NewsOne в среду.