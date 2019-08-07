Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении в пятницу

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Значения атмосферного давления 9 августа в Москве приблизятся к экстремально низким для этого дня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Оно приблизится к экстремально низкому для этого дня, составит где-то 740-741 миллиметр ртутного столба", - сказала Позднякова.
По данным Метеобюро, это, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей и вызовет рост метеообусловленных обострений.
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