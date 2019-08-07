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РИА Новости

Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа

13:02, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести внеочередное заседание Совета Госдумы, где был бы рассмотрен вопрос о создании рабочей группы для расследования фактов внешнего давления на политическую ситуацию в РФ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру созвать внеочередное заседание Совета Госдумы, где обсудят создание рабочей группы, которая займётся расследованием возможного вмешательствах в выборы в России извне.
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По словам главы КПРФ, сложившаяся ситуация требует принципиального рассмотрения на уровне правительства и Совета безопасности РФ, а также на экстренном собрании Совета Госдумы.
"Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание и рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы, теперь и городов-миллионников, и это уже имеет документальное подтверждение", - заявил Зюганов на пресс-конференции в Москве.
"Если посмотреть, кто "крышует", а я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Думы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто "крышует" эту операцию", - добавил Зюганов.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
6 августа, 17:52
В ГД могут обсудить вмешательство в российские выборы, заявил Жириновский
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Мария ЗахароваСергей МироновМИД РФКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановМоскваРоссияПолитика
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