Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести внеочередное заседание Совета Госдумы, где был бы рассмотрен вопрос о создании рабочей группы для расследования фактов внешнего давления на политическую ситуацию в РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру созвать внеочередное заседание Совета Госдумы, где обсудят создание рабочей группы, которая займётся расследованием возможного вмешательствах в выборы в России извне.

По словам главы КПРФ, сложившаяся ситуация требует принципиального рассмотрения на уровне правительства и Совета безопасности РФ, а также на экстренном собрании Совета Госдумы.

"Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание и рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы, теперь и городов-миллионников, и это уже имеет документальное подтверждение", - заявил Зюганов на пресс-конференции в Москве.