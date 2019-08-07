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РИА Новости

Путин заявил Зеленскому о важности диалога сторон по Донбассу

12:59, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости конструктивного диалога между сторонами конфликта в Донбассе, в том числе в рамках Контактной группы, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе обсуждения Донбасса "была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".
"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
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