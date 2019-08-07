Путин заявил Зеленскому о важности диалога сторон по Донбассу

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости конструктивного диалога между сторонами конфликта в Донбассе, в том числе в рамках Контактной группы, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе обсуждения Донбасса "была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".