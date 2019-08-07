Медведев отметил рост интереса к получению среднеспециального образования

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главой Московской области Андреем Воробьевым растущий интерес к получению среднеспециального образования.

Подмосковный губернатор также рассказал о росте числа школьников, которые после девятого класса хотят идти в колледжи.

Медведев, в свою очередь, отметил необходимость предоставить выпускникам возможность выбора дальнейшего пути, в том числе поступления в техникумы, и назвал важным опыт Подмосковья по модернизации колледжей.

"Это новый тренд, потому что еще совсем недавно все старались поступать в высшие учебные заведения", — заявил он.

По словам Воробьева, из 77 тысяч учеников 38 тысяч после девятого класса идут в колледж. Кроме того, подмосковные власти сотрудничают с крупными компаниями, которые открывают в учебных заведениях свои кафедры.

Как отметил премьер, сейчас в России наблюдается дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий и переизбыток — с высшим.

Медведев назвал важной работу подмосковных властей по развитию колледжей и училищ, а также партнерства с будущими работодателями.

"Именно они и должны формировать заказ на те или иные специальности", — добавил премьер.

Воробьев также рассказал о готовности новых школ к началу учебного года, о привлечении инвестиций и работе по благоустройству городов.

По его словам, в последние годы в регионе активно строили жилье, однако инфраструктура запаздывала. Власти сначала создали много детских садов, а сейчас переключили свое внимание на школы.

"В этом году мы к 1 сентября сдадим девять, а всего в этом году — 15 школ, но заложили еще 50. Это очень серьезная задача, к 1 сентября 2020 года мы должны сдать 36 школ, такой серьезный план. Но это острая необходимость", — отметил Воробьев.