Медведев отметил рост интереса к получению среднеспециального образования

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главой Московской области Андреем Воробьевым растущий интерес к получению среднеспециального образования.
Подмосковный губернатор также рассказал о росте числа школьников, которые после девятого класса хотят идти в колледжи.
Медведев, в свою очередь, отметил необходимость предоставить выпускникам возможность выбора дальнейшего пути, в том числе поступления в техникумы, и назвал важным опыт Подмосковья по модернизации колледжей.
"Это новый тренд, потому что еще совсем недавно все старались поступать в высшие учебные заведения", — заявил он.
По словам Воробьева, из 77 тысяч учеников 38 тысяч после девятого класса идут в колледж. Кроме того, подмосковные власти сотрудничают с крупными компаниями, которые открывают в учебных заведениях свои кафедры.
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Как отметил премьер, сейчас в России наблюдается дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий и переизбыток — с высшим.
Медведев назвал важной работу подмосковных властей по развитию колледжей и училищ, а также партнерства с будущими работодателями.
"Именно они и должны формировать заказ на те или иные специальности", — добавил премьер.
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Воробьев также рассказал о готовности новых школ к началу учебного года, о привлечении инвестиций и работе по благоустройству городов.
По его словам, в последние годы в регионе активно строили жилье, однако инфраструктура запаздывала. Власти сначала создали много детских садов, а сейчас переключили свое внимание на школы.
"В этом году мы к 1 сентября сдадим девять, а всего в этом году — 15 школ, но заложили еще 50. Это очень серьезная задача, к 1 сентября 2020 года мы должны сдать 36 школ, такой серьезный план. Но это острая необходимость", — отметил Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что это будут большие школы. Самая большая из них — на 1350 мест — откроется в Одинцово.