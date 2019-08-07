Художник Marvel показал, как будет выглядеть Киану Ривз в образе Нэмора

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Художник Marvel Александр Лозано разместил в Facebook рисунок, на котором изобразил актера Киану Ривза в образе короля Атлантиды.
"Мне не хотелось превращать Киану Ривза в высокомерного подводника, бегающего в зеленых плавках. Я уверен, что король Атлантиды должен быть в черном костюме", - написал Лозано.
Нэмор – один из первых персонажей Marvel Comics. Появился в 1939 году. Его отец был человеком, а мать – принцесса Атлантиды. Как и у всех атлантов, у него есть суперсила: он умеет развивать сверхскорось под водой, поднимать очень тяжелые предметы и многое другое.
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