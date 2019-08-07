Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T12:23Z
https://ria.ru/20190807/1557250481.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102149/20/1021492092_0:384:1920:1464_1036x0_80_0_0_b3916f0c37560c840ccac05f6fd75259.jpg
РИА Новости
Культура

Художник Marvel показал, как будет выглядеть Киану Ривз в образе Нэмора

12:23, 7 августа 2019
8928
© AP Photo / Chris YoungКиану Ривз позирует фотографу
Киану Ривз позирует фотографу
© AP Photo / Chris Young
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Художник Marvel Александр Лозано разместил в Facebook рисунок, на котором изобразил актера Киану Ривза в образе короля Атлантиды.
"Мне не хотелось превращать Киану Ривза в высокомерного подводника, бегающего в зеленых плавках. Я уверен, что король Атлантиды должен быть в черном костюме", - написал Лозано.
Нэмор – один из первых персонажей Marvel Comics. Появился в 1939 году. Его отец был человеком, а мать – принцесса Атлантиды. Как и у всех атлантов, у него есть суперсила: он умеет развивать сверхскорось под водой, поднимать очень тяжелые предметы и многое другое.
Американский актер Киану Ривз
20 июня, 23:37
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
28411010
КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsКиану Ривз
Рекомендуем
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
РИА
Новости
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Канадская полицейская машина
Подозреваемые в убийстве трех человек канадские подростки найдены мертвыми
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Пожилой мужчина обнимает сына
Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
Лента новостейМолния