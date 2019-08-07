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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского

12:18, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западные СМИ игнорируют дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает канадская журналистка Ева Барлетт.
"Нет никаких причин, кроме политических, чтобы удерживать Вышинского в тюрьме. Он является политическим заключенным. Если бы западные СМИ писали об этом деле, то удалось бы оказать какое-то влияние на власти Украины, и он был бы освобожден", - сказала Барлетт в интервью РИА Новости.
По ее словам, западные медиа не пишут не только об этом деле, но и о фактах гибели многих независимых журналистов, в том числе в Сирии, где они погибают от рук террористов.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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