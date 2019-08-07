Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западные СМИ игнорируют дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает канадская журналистка Ева Барлетт.

"Нет никаких причин, кроме политических, чтобы удерживать Вышинского в тюрьме. Он является политическим заключенным. Если бы западные СМИ писали об этом деле, то удалось бы оказать какое-то влияние на власти Украины, и он был бы освобожден", - сказала Барлетт в интервью РИА Новости.

По ее словам, западные медиа не пишут не только об этом деле, но и о фактах гибели многих независимых журналистов, в том числе в Сирии, где они погибают от рук террористов.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.