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РИА Новости

Центральный аппарат ФСИН проверит информацию СМИ о пытках в "Крестах"

12:13, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 Петербурга, известного как "Кресты-2", якобы создала в изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания и деньги.
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"В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети интернет информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "ФСИН России в Санкт-Петербург направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего". Собеседник отметил, что, если информации подтвердится, материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
При этом в ведомстве указали, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2", заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало. "УФСИН открыто для контроля не только надзорных ведомств, но и представителей общественных объединений", - заключили в ведомстве.
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УФСИНОНКФедеральная служба исполнения наказаний РФМоскваРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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