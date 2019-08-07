Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года. Архивное фото

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года

ЦХИНВАЛ, 7 авг - РИА Новости. Южная Осетия признает геноцидом не только события 1920 года, как уже было сделано ранее, но и 2008 года, сообщил РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.

В 2007 году парламент Южной Осетии постановил признать геноцидом события 1920 года, когда в эти края вторглась армия меньшевистской Грузии. По заявлению парламента, тогда было убито и погибло при бегстве через горы около 5300 человек, что составило 6-8% от всего населения Южной Осетии.

"Да. Об этом идет разговор", - ответил Бибилов на вопрос РИА Новости, есть ли планы признания геноцидом событий 2008 года. "Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года", - уточнил он.

Президент Южной Осетии пояснил также, что человеческих потерь среди осетин в 1920 году было гораздо больше, но и потери в 500 человек для небольшого народа являются огромными.

"Многие спрашивают: геноцид - сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 (погибших) человек по количеству населения - это уже геноцид. Те народы, которые имеют 10 или 20 миллионов населения, миллиард населения - для них, может быть, 500 человек это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек - это как раз и есть геноцид", - уточнил он.

По словам Бибилова, "в самом названии (военной) операции, которую проводила Грузия (в 2008 году) - "Чистое поле" - есть умысел геноцида осетинского народа.