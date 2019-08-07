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РИА Новости

Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом

12:10, 7 августа 2019
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© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года
© Sputnik / Наталья Айриян
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 7 авг - РИА Новости. Южная Осетия признает геноцидом не только события 1920 года, как уже было сделано ранее, но и 2008 года, сообщил РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.
В 2007 году парламент Южной Осетии постановил признать геноцидом события 1920 года, когда в эти края вторглась армия меньшевистской Грузии. По заявлению парламента, тогда было убито и погибло при бегстве через горы около 5300 человек, что составило 6-8% от всего населения Южной Осетии.
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"Да. Об этом идет разговор", - ответил Бибилов на вопрос РИА Новости, есть ли планы признания геноцидом событий 2008 года. "Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года", - уточнил он.
Президент Южной Осетии пояснил также, что человеческих потерь среди осетин в 1920 году было гораздо больше, но и потери в 500 человек для небольшого народа являются огромными.
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"Многие спрашивают: геноцид - сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 (погибших) человек по количеству населения - это уже геноцид. Те народы, которые имеют 10 или 20 миллионов населения, миллиард населения - для них, может быть, 500 человек это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек - это как раз и есть геноцид", - уточнил он.
По словам Бибилова, "в самом названии (военной) операции, которую проводила Грузия (в 2008 году) - "Чистое поле" - есть умысел геноцида осетинского народа.
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"То, с какой яростью они уничтожали простых беженцев на повороте на "Дорогу жизни", как мы ее прозвали. Интенсивность обстрела города Цхинвала, населенных пунктов, то количество погибших, которое было - это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа", - считает он.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Бибиловым >>
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Анатолий БибиловЮжная ОсетияВ мире
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