Анатолий Бибилов: попросим ЕС и ООН признать геноцид осетинского народа

Признание геноцида осетинского народа со стороны Грузии является одним из условий примирения с грузинами, заявил РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне очередной годовщины войны 2008 года. Республика собирается обратиться за признанием геноцида к Евросоюзу и ООН, а также странам, с которыми у Южной Осетии есть дипломатические отношения.

— Еще в 2007 году парламент Южной Осетии постановил признать геноцидом события 1920 года, когда в эти края вторглась армия меньшевистской Грузии. По заявлению парламента, тогда было убито и погибло при бегстве через горы около 5300 человек, что составило 6-8 процентов от всего населения Южной Осетии. А есть ли планы о признании геноцидом событий 2008 года?

— События 2008 года — неотъемлемая часть процессов, которые были в 20-х годах (ХХ века). В самом названии (военной) операции, которую проводила Грузия (в 2008 году) — "Чистое поле" — есть умысел геноцида осетинского народа. То, с какой яростью они уничтожали простых беженцев на повороте на "Дорогу жизни", как мы ее прозвали. Интенсивность обстрела города Цхинвала, населенных пунктов, то количество погибших, которое было, — это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа.

В 90-х годах была сожжена 101 деревня. Полностью уничтожены. Я уже не говорю об убитых, об ущербе, который был нанесен хозяйственной части. И самое главное — человеческие жизни, которые мы потеряли в эти годы. Я не разделяю геноцид 1920 года от геноцида 2008 года.

Конечно, потерь человеческих в 1920 году было гораздо больше. Но многие спрашивают: геноцид — сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 (погибших) человек по количеству населения — это уже геноцид. Те народы, которые имеют 10 или 20 миллионов населения, миллиард населения, для них, может быть, 500 человек это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек это как раз и есть геноцид.

Не говоря уж о 1920-х годах — о тех пяти тысячах убитых, тех людях, которые погибли, когда они пересекали Кавказский хребет, которые остались в вечных снегах — конечно, это геноцид.

— Но на официальном уровне, на законодательном Южная Осетия признала геноцид только 1920 года. А события 2008 года будете признавать геноцидом? Есть такие планы?

— Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года.

— То есть тоже будет какой-то законопроект, признающий 2008 год геноцидом?

— Да, да, да. Об этом идет разговор. Но сегодня те документы, которые у нас существуют по геноциду 1920 года, все материалы собраны, и как раз поэтому парламент Южной Осетии направил в Госдуму РФ (в июле 2019 года — ред.) заявление о признании геноцида осетинского народа.

— В парламенты других стран будете направлять подобные просьбы?

— Мы будем их направлять в те страны в первую очередь, которые нас признали. И, конечно, будем отправлять в Евросоюз документы. Конечно, мы не ждем от них какой-то реакции, без сомнения, но материалы мы все направим в Евросоюз, направим и в ООН. Обязательно.

— Когда можно этого ждать?

— Парламент у нас в отпуске. Как только все соберутся (из отпуска), к столетию геноцида мы обязательно это сделаем.

— Вы называли меры, которые ждете от Грузии, — условия мирного сосуществования. Помимо признания геноцида, это меморандум о неприменении силы и признание независимости Южной Осетии. А на какие компромиссы готова пойти сама Южная Осетия? Какие встречные шаги вы готовы сделать?

— А какие сделать встречные шаги, если пока даже просто меморандум о неприменении силы не подписан? Встречные шаги мы делаем для тех этнических грузин, которые проживают в Ленингорском районе (Южной Осетии). Они свободно ездят в Грузию, их посещают родственники. Мы открылись, чтобы они свои связи с родственниками не теряли. Этот шаг навстречу, который мы сделали, это мы сделали. А дальше уже, я считаю, шаги, которые необходимы, должны быть все-таки со стороны руководства Грузии.

— Все гости, которые приезжают в Южную Осетию, замечают брошенные и разрушенные грузинские деревни. Понятно, что есть взаимные счеты, взаимные обиды, но вы сами говорите, что осетинам и грузинам нужно быть хорошими соседями. Возможно ли возвращение грузинского населения, которое здесь жило?

— Это настолько же возможно, насколько и возвращение (в Грузию) тех осетин, которых они выгнали из Грузии. Что касается населения, то в Южной Осетии прекрасно проживают этнические грузины, которые себя считают составной частью Южной Осетии. Которые у нас работают и в государственных структурах. Которые живут той жизнью, которой живет Южная Осетия.