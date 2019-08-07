Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

"Улучшение погоды начнется в канун выходных дней. У нас стихнет ветер. Днем в субботу и воскресенье, если и будут дожди, то местами и кратковременного характера. Дневная температура, если у нас в четверг и пятницу ожидается около 23 градусов, то в субботу и воскресенье будет прохладнее – около 20 градусов, но даже такая двадцатиградусная температура будет восприниматься более комфортной, нежели 21-23 при ветре и дожде", — сказала Позднякова.