Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T11:44Z
https://ria.ru/20190807/1557248583.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152994/64/1529946451_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_db7ec54dd98cc3a8b9b8ad5d0b37bf12.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

11:44, 7 августа 2019
28869
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Комфортная погода с двадцатиградусным теплом ожидается в Москве на выходных, местами возможны небольшие кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее метеоролог рассказала РИА Новости, что в четверг и пятницу ожидается сильное ухудшение погоды, в столице будут идти сильные дожди, ожидаются грозы и порывистый ветер.
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Вчера, 03:51
Россияне вынужденно закупаются утепленной одеждой, рассказала эксперт
"Улучшение погоды начнется в канун выходных дней. У нас стихнет ветер. Днем в субботу и воскресенье, если и будут дожди, то местами и кратковременного характера. Дневная температура, если у нас в четверг и пятницу ожидается около 23 градусов, то в субботу и воскресенье будет прохладнее – около 20 градусов, но даже такая двадцатиградусная температура будет восприниматься более комфортной, нежели 21-23 при ветре и дожде", — сказала Позднякова.
315511613
Обсудить 3
МоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
РИА
Новости
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие два дня
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Лента
новостей
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении в пятницу
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
Лента новостейМолния