В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наличие боевиков "Исламского государства"* на Ближнем Востоке выгодно США и позволяет Вашингтону сохранять присутствие своего контингента, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщения Пентагона об укреплении подпольной сети боевиков в Сирии и Ираке.
Ранее в Пентагоне сообщили, что группировка "Исламское государство"*, о разгроме которой в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, в последние месяцы укрепляет и расширяет свою подпольную сеть в этих странах. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.
Швыткин подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы подавить действующие очаги сопротивления боевиков. Однако, по мнению депутата, сохранение ИГ* на Ближнем Востоке выгодно США для сохранения своего присутствия в регионе.
"То, что "Исламское государство"* сохраняет достаточно сил в регионе, это выгодно США для того, чтобы сохранить присутствие и возможно даже наращивать его. Они не оставляют попыток свергнуть избранного президента Сирии Башара Асада и построить там свой марионеточный режим", - подчеркнул Швыткин.
* Террористическая организация, запрещенная в России
22 марта, 21:34Операция США против ИГ* в Сирии и Ираке