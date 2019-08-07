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РИА Новости
Война в Сирии

В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке

11:41, 7 августа 2019
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© AP Photo / FileБоевики ИГ* в Ираке
Боевики ИГ* в Ираке
© AP Photo / File
Боевики ИГ* в Ираке. Архивное фото
В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наличие боевиков "Исламского государства"* на Ближнем Востоке выгодно США и позволяет Вашингтону сохранять присутствие своего контингента, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщения Пентагона об укреплении подпольной сети боевиков в Сирии и Ираке.
Ранее в Пентагоне сообщили, что группировка "Исламское государство"*, о разгроме которой в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, в последние месяцы укрепляет и расширяет свою подпольную сеть в этих странах. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.
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Швыткин подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы подавить действующие очаги сопротивления боевиков. Однако, по мнению депутата, сохранение ИГ* на Ближнем Востоке выгодно США для сохранения своего присутствия в регионе.
"То, что "Исламское государство"* сохраняет достаточно сил в регионе, это выгодно США для того, чтобы сохранить присутствие и возможно даже наращивать его. Они не оставляют попыток свергнуть избранного президента Сирии Башара Асада и построить там свой марионеточный режим", - подчеркнул Швыткин.
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