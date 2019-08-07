В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке

"То, что "Исламское государство"* сохраняет достаточно сил в регионе, это выгодно США для того, чтобы сохранить присутствие и возможно даже наращивать его. Они не оставляют попыток свергнуть избранного президента Сирии Башара Асада и построить там свой марионеточный режим", - подчеркнул Швыткин.