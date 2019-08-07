Пентагон заявил об усилении ИГ* из-за трений Ирака и Иракского Курдистана

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Трения между властями Ирака и Иракского Курдистана приводят к усилению группировки "Исламское государство"* в этой стране, говорится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость".

"По данным командования, глубоко укоренившиеся внутриполитические курдские противоречия и продолжающиеся споры курдов с центральным правительством Ирака по поводу богатых ресурсами спорных территорий на севере Ирака позволило боевикам ИГ* использовать разрывы между курдскими и иракскими силами для перегруппировки и подготовки атак в регионе", - говорится в документе.

Как следует из доклада, в силу этих причин позиции ИГ* в Ираке являются более прочными, чем в Сирии, особенно с учетом того, что многие террористы покинули Сирию и перебрались в соседний Ирак после разгрома их сил в районе среднего течения долины реки Евфрат.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. Численность подполья группировки в Сирии и Ираке, по данным Пентагона, может достигать 18 тысяч человек.