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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон заявил об усилении ИГ* из-за трений Ирака и Иракского Курдистана

04:39, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Трения между властями Ирака и Иракского Курдистана приводят к усилению группировки "Исламское государство"* в этой стране, говорится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость".
"По данным командования, глубоко укоренившиеся внутриполитические курдские противоречия и продолжающиеся споры курдов с центральным правительством Ирака по поводу богатых ресурсами спорных территорий на севере Ирака позволило боевикам ИГ* использовать разрывы между курдскими и иракскими силами для перегруппировки и подготовки атак в регионе", - говорится в документе.
Как следует из доклада, в силу этих причин позиции ИГ* в Ираке являются более прочными, чем в Сирии, особенно с учетом того, что многие террористы покинули Сирию и перебрались в соседний Ирак после разгрома их сил в районе среднего течения долины реки Евфрат.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. Численность подполья группировки в Сирии и Ираке, по данным Пентагона, может достигать 18 тысяч человек.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пригород Дамаска Дума
04:17
Пентагон подсчитал численность подполья ИГ* в Сирии и Ираке
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Война в СирииМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это что они хвастаются своими успехами что ли ?
7 августа, 07:11
Niko75P
1900000
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