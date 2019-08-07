В Петербурге отпустили ударившего кондуктора пассажира троллейбуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Пассажир троллейбуса, который ударил по лицу женщину-кондуктора в Петербурге и явился с повинной в полицию, отпущен под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео из салона троллейбуса, на котором недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Отправляясь на выход, он ударил женщину по лицу. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июля.

В конце июля отделом дознания УМВД России по Кировскому району города было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования". Как пояснял "Горэлектротранс", конфликт произошел в троллейбусе №45, который по технической причине остановился перед бульваром Новаторов в нескольких метрах от метро "Ленинский проспект". Пассажиров попросили пересесть в соседний троллейбус, что не понравилось одному из молодых людей. Выходя в среднюю дверь, он резко обернулся и с силой ударил кондуктора по лицу. При этом женщина ударилась головой о поручень.

Как сообщала пресс-служба ГУМВД, 28-летний неработающий петербуржец в понедельник самостоятельно обратился в полицию с повинной и был задержан в процессуальном порядке.