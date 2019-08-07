В России в июле резко упали продажи кваса и мороженого из-за похолодания

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Продажи кваса в июле в России из-за похолодания упали на 85% по сравнению с июнем, выяснили для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".

"Меньше всего стали покупать квас - оборот упал на 85%. На втором месте по невостребованности стало мороженое - оборот снизился на 62%. Затем идут энергетические напитки, оборот сократился на 39%", - рассказали в "Эвотор".

Оборот лимонадов и газированных напитков снизился на 27%; соков, нектаров и морсов - на 17%; воды - на 15%; пива - на 11%. А вот оборот водки вырос на 2%, отметили аналитики.