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РИА Новости

В России в июле резко упали продажи кваса и мороженого из-за похолодания

11:31, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Мороженое. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Продажи кваса в июле в России из-за похолодания упали на 85% по сравнению с июнем, выяснили для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
"Меньше всего стали покупать квас - оборот упал на 85%. На втором месте по невостребованности стало мороженое - оборот снизился на 62%. Затем идут энергетические напитки, оборот сократился на 39%", - рассказали в "Эвотор".
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Оборот лимонадов и газированных напитков снизился на 27%; соков, нектаров и морсов - на 17%; воды - на 15%; пива - на 11%. А вот оборот водки вырос на 2%, отметили аналитики.
Для анализа использовались данные со 150 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в точках малого и среднего бизнеса в России.
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