Ученые рассказали, как бороться с вороватыми чайками

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Британские зоологи выяснили, что чайки заметно реже пытаются стащить еду у людей, отдыхающих на пляжах или в прибрежных кафе, если те долго смотрят на них. Их выводы были опубликованы в журнале . Британские зоологи выяснили, что чайки заметно реже пытаются стащить еду у людей, отдыхающих на пляжах или в прибрежных кафе, если те долго смотрят на них. Их выводы были опубликованы в журнале Biology Letters.

"Чаек часто считают очень жадными и агрессивными, однако наши опыты показали, что многие птицы никогда не приближались к "бесхозной" еде. Они даже не пытались схватить пищу или долго колебались, когда понимали, что на них смотрят. Похоже, что горстка смельчаков портит репутацию всем остальным чайкам", — рассказывает Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) из университета Эксетера (Великобритания).

Чайки – одни из самых многочисленных и агрессивных пернатых обитателей побережья. Как давно заметили жители морских берегов, эти птицы почти ничего не боятся и используют любую возможность для того, чтобы поживиться бесплатным обедом, в том числе стащив его у незадачливого и невнимательного туриста, моряка или рыбака.

Несмотря на то, что этих пернатых воров можно встретить почти у любого морского пляжа на берегах Европы и Азии, чайки достаточно давно попали в Красные книги многих стран мира из-за того, что их численность резко упала в последние полвека. Экологи и биологи пытаются понять, почему это произошло, изучая то, как изменилась среда обитания птиц и их отношения с людьми.

Гумас и ее коллеги решили проверить, как характер и манера поведения чаек при контактах с человеком, а также застройка побережья Англии и исчезновение многих уголков природы, пригодных для жизни этих птиц, повлияли на сокращение в их численности.

Для этого ученые заручились поддержкой нескольких добровольцев, согласившихся стать "приманкой" для пернатых клептоманов, и проследили за тем, как чайки реагировали на изменения в характере поведения их жертв. Эти опыты, как надеялись ученые, должны были показать, насколько обоснованы жалобы жителей и гостей прибрежных городов на постоянные атаки чаек и как борьба с птицами влияет на состояние их популяций.

"Мы проводили наши опыты в прибрежных городах Корнуолла, куда чайки слетаются летом из-за наплыва туристов и шашлычников. Мы посоветовали нашим добровольцам постоянно оглядываться и смотреть на чаек, так как эти птицы обычно нападают на "бесхозную" пищу сзади, когда человек не видит их", — добавляет Нелтье Богерт (Neeltje Boogert), коллега Гумас по университету.

Во время этих опытов ученые усаживали добровольцев за стол, к которому была прикреплена большая пластиковая прозрачная коробка. В ней лежала большая порция картошки фри, классических британских рыбных "чипсов" и некоторая другая еда, которая обычно привлекает внимание чаек.

Эта пища была хорошо заметной для птиц, однако они не могли ее стащить и съесть из-за того, что она была закрыта "невидимой" для них крышкой. Таким образом ученые пытались бороться с наиболее назойливыми чайками, которые могли задержаться у коробки из-за того, что им понравится вкус еды.

Разделив добровольцев на несколько групп, биологи попросили их исполнить несколько простых действий – постоянно оглядываться и смотреть на чаек, отслеживать их перемещения и "смотреть им в глаза", или же наоборот, игнорировать пернатых клептоманов.

Как оказалось, и в том , и в другом случае чайки крайне редко пытались стащить еду – подобные попытки предприняла лишь каждая четвертая птица. Более того, простого взгляда в сторону пернатых "агрессоров" было достаточно для того, чтобы заставить их передумать и искать поживы в другом месте.

Что интересно, характер поведения отдельных чаек очень сильно различался. Некоторые птицы были очень осторожными и не пытались сесть на стол и приблизиться к еде при любых обстоятельствах, тогда как небольшая группа особей пыталась стащить пищу вне зависимости от того, что делал человек.

Почему это так, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что это связано или с особенностями в характере индивидуальных птиц, или же с тем, насколько успешно им удавалось воровать пищу таким образом в прошлом. В любом случае, эту черту чаек можно использовать для того, чтобы защищать свой обед от их посягательств и предотвращать развитие конфликтов между двуногими и крылатыми обитателями пляжей и берегов морей.