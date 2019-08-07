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РИА Новости

Жителям Каменки разрешили вернуться за документами после ЧП на складе

11:01, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Жителям поселка Каменка Красноярского края разрешили вернуться за документами домой, однако находиться постоянно в поселке пока нельзя, сообщили РИА Новости в администрации Ачинского района.
"Можно доехать до оцепления и там вас провезут за документами. Оставаться насовсем пока нельзя. Это может быть опасно", - сказал собеседник агентства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.
Сейчас в Каменке работают саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ и инженерное подразделение Центрального военного округа (ЦВО). Они проверяют и очищают территорию.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
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ЧП на военном складе в Красноярском краеЦентральный военный округКрасноярский крайКаменкаКрасноярскПроисшествия
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