Жителям Каменки разрешили вернуться за документами после ЧП на складе

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Жителям поселка Каменка Красноярского края разрешили вернуться за документами домой, однако находиться постоянно в поселке пока нельзя, сообщили РИА Новости в администрации Ачинского района.
"Можно доехать до оцепления и там вас провезут за документами. Оставаться насовсем пока нельзя. Это может быть опасно", - сказал собеседник агентства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.
Сейчас в Каменке работают саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ и инженерное подразделение Центрального военного округа (ЦВО). Они проверяют и очищают территорию.