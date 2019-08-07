Жителям Каменки разрешили вернуться за документами после ЧП на складе

"Можно доехать до оцепления и там вас провезут за документами. Оставаться насовсем пока нельзя. Это может быть опасно", - сказал собеседник агентства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.