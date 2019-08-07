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РИА Новости
Вологодская область

Кувшинников: инвестиции ТОСЭР "Череповец" к 2026 году превысят 10 млрд руб

10:56, 7 августа 2019
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© Фото : BoleevaОлег Кувшинников
Олег Кувшинников
© Фото : Boleeva
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Инвестиции резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Череповец" к 2026 году превысят 10 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест составит около 2,5 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"К 2026 году количество резидентов должно приблизиться к 40, должно быть создано 2,5 тысячи рабочих мест, объем инвестиций должен превысить 10 миллиардов рублей", - сказал он.
Как отметил Кувшинников, сейчас на территории ТОСЭР работают 13 резидентов, инвестиции оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Он назвал "огромным" интерес потенциальных инвесторов к этой территории.
"Мы не видим никаких рисков по реализации программы развития моногорода и реализации индустриального парка "Череповец" и ТОСЭР. Я думаю, что Череповец одним из первых покинет перечень моногородов, наши успешные практики сейчас тиражируются на другие моногорода", - добавил губернатор Вологодской области.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
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По данным пресс-службы правительства региона, в 2020 году резиденты ТОСЭР "Череповец" завершат реализацию шести инвестпроектов. В их числе, в частности, проекты создания Череповецкого судостроительного завода стоимостью около 139 миллионов рублей и Череповецкой машиностроительной компании стоимостью 127 миллионов рублей. Также планируется завершить строительство завода по производству молочной продукции с объемом инвестиций 1,4 миллиарда рублей и создание предприятия по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии с инвестициями в размере около 369 миллионов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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