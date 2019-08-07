Олег Кувшинников: вологодские гектары разберут и без широкой рекламы

Вологодские власти планируют расширять программу "Вологодский гектар" и рассчитывают, что она заинтересует москвичей и петербуржцев, которые хотели бы переехать в сельскую местность, но не готовы уезжать на Дальний Восток. Об этом, а также о реконструкции аэропортов в Вологде и Великом Устюге, расширении федеральной трассы Вологда – Череповец, развитии в регионе туризма, а также о предстоящем строительстве новой резиденции Деда Мороза и лучших местах для рыбалки в Вологодской области рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

— Олег Александрович, в апреле вы запустили программу "Вологодский гектар", можете ли уже подвести какие-то итоги? Пользуются ли гектары спросом, планируете ли расширять программу?

— Когда мы запускали программу "Вологодский гектар", у нас было две цели. Первая – увеличение миграционного потока в Вологодскую область, вторая – вовлечение в сельхозоборот земель сельхозназначения. Более 500 тысяч гектаров, это почти 50 процентов земель сельхозназначения, в регионе не использовались, а это дорогие, мелиорированные земли.

Мы посмотрели на проект "Дальневосточный гектар", вдохновились, увидели его узкие места и приняли для себя решение выделять землю сразу в собственность, а не в аренду, и безвозмездно.

Первого апреля мы запустились, и в первые же сутки получили более 500 заявок со всей страны. Сейчас земельные участки предоставляются в трех пилотных районах, от одного до 10 гектаров физическим лицам, от 10 до 100 гектаров — юридическим лицам. Участки даем с готовой инфраструктурой – там есть дороги, хоть и грунтовые, и электричество.

На сегодняшний день три тысячи гектаров уже зарезервированы, почти 50 земельных участков уже оформлены в собственность и где-то порядка двухсот оформляются в собственность, готовятся пакеты документов. Поэтому сейчас можно сказать, что этот проект точно успешен.

Мы видим, что порядка десяти процентов населения крупных мегаполисов готовы переехать в сельскую местность. Но из Москвы, из Петербурга, из крупных мегаполисов не поедут на Дальний Восток. А до Вологодской области час на самолете и 500 километров на машине, это совсем другие расстояния. Поэтому спрос растет, и мы к трем пилотным районам сейчас добавляем еще три района. Люди могут приехать, посмотреть, оформить документы и заниматься растениеводством, животноводством, выпасом скота, можно строить теплицы, выращивать овощи, да что угодно, лишь бы им нравилось. Таким образом мы и земли вернем в сельхозоборот, и миграционный поток в Вологодскую область увеличим.

— Вы с дальневосточными коллегами не обсуждали гектары, не делились вашим опытом?

— Я был два года назад на Восточном экономическом форуме, там и увидел этот проект, коллеги дали мне всю информацию. И там я увидел, какие нюансы можно использовать для увеличения эффективности этой программы. Коллеги идут своим путем, а у нас совсем другой путь. Хотя, как только люди поедут к нам, возможно, коллеги изменят и свой формат предоставления участков.

"Дальневосточный гектар" все-таки находится под пристальным вниманием федеральных властей, поэтому его раскручивают. А Вологодскую область никто не раскручивает. Центр и Северо-Запад и так более-менее благополучные регионы по отношению к Дальнему Востоку, у нас численность населения существенная. А там огромные территории, очень малое количество населения. Конечно, правительство заинтересовано, чтобы на Дальний Восток люди ехали. А в Вологодскую область и так поедут, без широкой федеральной рекламы.

— Вы активно развиваете рыбохозяйственную отрасль, недавно, например, объявили о предстоящем запуске комплекса по выращиванию атлантического лосося. Какие задачи вы ставите перед рыбопромышленниками региона и может ли Вологда стать рыбной столицей России?

— Вы знаете, когда я стал губернатором в 2011 году, моей задачей была диверсификация экономики. Слишком велика была зависимость бюджета региона от работы предприятий металлургии и химии — компаний "Северсталь" и "ФосАгро".

Главная задача, которую я перед собой ставил, это развитие других отраслей в сфере глубокой переработки древесины. Объем лесозаготовки и объем глубокой переработки древесины мы увеличили вдвое. Вторая отрасль, в которую мы вложили колоссальные инвестиции, это сельское хозяйство. И это не только вологодское масло, но и вся линейка вологодских продуктов – сейчас уже 3,7 тысячи наименований, которые выпускает более 300 предприятий области.

И если в 2008 году, когда экономика Вологодской области имела ярко выраженный моноструктурный характер, почти 70 процентов бюджета формировали металлурги, то сейчас три четверти доходной части – это альтернативные отрасли.

Два года назад мы начали заниматься и аквакультурой. Вологодская область – это 650 тысяч гектаров водной поверхности, 25 тысяч рек и озер, край озер, край рек. Но, к сожалению, разведением и промышленным производством товарной рыбы у нас занимались только два маленьких хозяйства. Мы выработали меры государственной поддержки: на 50 процентов компенсируем покупку оборудования, на 20 процентов – строительные и монтажные работы. И эффект не стал ждать, сейчас этих предприятий уже 12. Четыре года назад мы выпускали 100 тонн рыбы, в прошлом году – 200 тонн, на конец этого года будет уже 300 тонн. А в 2020 году этот показатель должен составить не менее тысячи тонн.

Недавно мы дали старт строительству предприятия по производству атлантического лосося. Первая очередь – 2,5 тысячи тонн товара в год. А вторая очередь, если все пойдет успешно, это еще пять тысяч тонн, но это уже 2025 год. Сейчас 90 процентов товарной рыбы в Вологодскую область мы завозим, этот дисбаланс нужно убрать. Запустив это производство, мы практически закроем потребность региона в товарной рыбе.

На территории Вологодской области сейчас производится до 80 процентов легальной черной икры, скоро добавится еще и лосось. О статусе рыбной столицы России, конечно, говорить пока рано, все-таки непросто тягаться с регионами, имеющими прямой выход к морям. Но мы точно займем свое место на этом рынке и планируем стать лидерами по отдельным направлениям.

— Продолжая тему диверсификации экономики и избавления от моноструктурного характера, как идет привлечение резидентов в ТОСЭР "Череповец"?

— Интерес к "Череповцу" огромный, на сегодняшний день уже 13 резидентов работают на территории парка, привлечено свыше 2,5 миллиарда рублей инвестиций, создано 325 рабочих мест. К 2026 году количество резидентов должно приблизиться к 40, должно быть создано 2,5 тысячи рабочих мест, объем инвестиций должен превысить 10 миллиардов рублей. Все эти планы реализуются успешно, и мы не видим никаких рисков по реализации программы развития моногорода и реализации индустриального парка "Череповец" и ТОСЭР. Я думаю, что Череповец одним из первых покинет перечень моногородов, наши успешные практики сейчас тиражируются на другие моногорода.

— А планы по созданию ТОСЭР "Сокол" сохраняются?

— По "Соколу" ситуация более сложная. Было наложено вето министерством финансов РФ по созданию ТОР и ТОСЭР, но недавно к рассмотрению конкурсной комиссией по прямому поручению вице-премьера РФ Виталия Мутко были допущены четыре заявки на создание ТОСЭР. То есть ворота, видимо, начинают приоткрываться, поэтому мы подготовили письмо Виталию Леонтьевичу о продвижении проекта ТОСЭР в городе Сокол. Это очень важно для нас, потому что Сокол является столицей деревообработки в Вологодской области. Конечно, если будет ТОСЭР, мы привлечем в Сокол еще больше резидентов для глубокой переработки древесины.

— Вы говорили, что расширение до четырех полос участка Вологда – Череповец федеральной трассы А114 может занять шесть-семь лет при условии финансирования из федерального бюджета. На какой стадии реализация этого проекта?

— Вы знаете, я очень хочу, чтобы этот проект был реализован, потому что Вологда – Череповец – это самая загруженная трасса в Вологодской области. В пиковые периоды по ней проходит до 40 тысяч автомобилей в сутки. Это практически полностью парализует движение по трассе, колонны идут голова в голову, хвост в хвост, практически не разъехаться, не обогнать, ничего не сделать, поэтому движение очень сильно затруднено, большая нагрузка на дорогу. Мы этим проектом занимаемся уже несколько лет. Начали с Вологды — первые десять километров сделали четырехполосными с разделительной полосой безопасности, потом сделали десять километров от Череповца в сторону Вологды до аэропорта. Также в 2020 году введем в эксплуатацию четырехполосный участок в районе Шексны, стоимость этих работ составляет более двух миллиардов рублей. В итоге у нас четырехполосными будут уже 24,5 километра из 119,5, это очень хороший результат.

Сейчас будем продолжать расширение в сторону поселка Шексна с 14-го до 35-го километра, проектная документация готова. И от 85-го до 115-го километра мы сейчас начинаем проектирование.

Также планирует расширять участок с 35-го до 79-го километра, то есть от Вологды до Шексны. Проектно-изыскательские работы мы начинаем в 2020 году, оценочная стоимость строительно-монтажных работ 20 миллиардов рублей. Нам, конечно, необходимы поддержка президента, правительства, министерства транспорта, поэтому на ближайшей встрече с руководством страны я буду поднимать этот вопрос.

— После крупного наводнения в Великоустюгском районе в 2016 году был принят ряд мер для предотвращения этой ситуации в будущем, и в период 2018-2019 годов серьезного подтопления удалось избежать. Какие дополнительные меры предполагается предпринять в ближайшее время, какой объем дноуглубительных работ на реках района осталось провести?

— Вы знаете, это очень сложная и капиталоемкая задача, мы ее решаем в течение уже нескольких лет, начиная с 2016 года, когда у нас было очень серьезное подтопление. Мы видим, что происходит сейчас в Тулуне. Мы видим, что погибли люди, видим, что размыло земляную дамбу в нескольких местах.

В 2016 году в Великом Устюге, когда мы понимали, что уровень воды может превысить критическую отметку, мы своевременно вывели всех людей. И не допустили не только гибели, а даже травматизма людей. Мы своевременно вывели людей из зоны затопления, вывели домашний скот, домашних животных, вывезли ценные вещи, бытовую техники, поэтому, хоть и попало в зону подтопления 12 тысяч домовладений, страна от этого не вздрогнула. Мы прошли тот период с большими материальными затратами, но без человеческих жертв. В такой нештатной ситуации нужна немедленная реакция со стороны губернатора, глав местного самоуправления. Это серьезная возможность спасти жизнь людей.

Затопление в районе города Великий Устюг происходит почти ежегодно, но катастрофический характер наводнения приобретают в среднем один раз в 10-12 лет. Последнее было в 2016 году, тогда вода превысила отметку 7,5 метра, а это уже затопление города. С 2016 года мы занимаемся берегоукреплением реки Сухоны, и через несколько лет мы весь город закроем от наводнений.

Второе – это дноуглубительные работы. С 2016 по 2019 год мы за счет субвенций федерального бюджета провели дноуглубительные работы на четвертом-шестом километре реки Сухоны в городе Великий Устюг. В августе 2019 года начинаем срезать на Малой Северной Двине перекаты — Шабурный, Верхний и Нижний Аристовский. И начинаем разрабатывать проект расчистки русла Северной Двины на Нижнем Бобровниковском и Даниловском перекатах.

Кроме этого, мы проводим большое количество превентивных мероприятий — ледорезные работы, чернение льда, взрывные работы. Каждый год мы ослабляем лед перед весенним паводком, чтобы ледоход прошел максимально комфортно и быстро вниз по течению в сторону Котласа в Архангельской области.

На сегодняшний день мы готовы к нештатным ситуациям в Великом Устюге и делаем все возможное для того, чтобы защитить город от паводка.

— Вы активно занимаетесь развитием туризма в регионе, ставите амбициозную задачу — увеличить турпоток до пяти миллионов человек к 2030 году. За счет каких механизмов планируете наращивать турпоток?

— Мы в прошлом году достигли исторического максимума по туристам и экскурсантам, которые посетили Вологодскую область, — 3 миллиона 86 тысяч человек. Мы зафиксировали, что порядка 800 тысяч из них это туристы, которые ночуют, и 2 миллиона 200 тысяч – это экскурсанты, которые покупают билеты в наши музеи, монастыри, храмы.

Для привлечения туристов мы реализуем несколько крупных проектов. Это, конечно "Серебряное ожерелье России", инициатором которого мы были. Это туристско-рекреационный кластер "Русские берега": в пяти крупных городах Вологодской области мы строим причальные стенки для привлечения туристов. Все они находятся на Волго-Балтийском водном пути, это круизный туризм – то, что пользуется большим спросов у иностранцев. Спрос на речные круизы по Волго-Балту на два года вперед расписан. Наконец, это проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза".

Конечно, мы занимаемся инфраструктурой: реконструируем аэропорты, строим отели, рестораны, кемпинги. Ежегодно открываем от 60 до 80 объектов показа и туристической инфраструктуры. Создан сайт, который информирует всех желающих посетить Вологодскую область о программах, проектах и маршрутах, он работает на нескольких языках, в том числе на английском и китайском. Мы ждем гостей.

— Вы говорили о развитии промышленного туризма, недавно на площадке Череповецкого металлургического комбината был презентован новый туристический маршрут. Пользуется ли такой вид туризма популярностью?

— Сейчас уже огромное количество заявок на этот маршрут, который мы только что запустили. У музея поставлены выведенные из эксплуатации крупнейшие металлургические агрегаты — чугуновозки, сталелитейные ковши, "БелАЗы". Есть смотровая площадка над станом 2000 – это крупнейший прокатный стан в России. Там через жаропрочное стекло можно увидеть, как стальные слитки превращаются в рулоны металла, из которого потом строят мощные крейсеры, трубопроводы, автомобили, стадионы, жилые дома. Такая же смотровая галерея сейчас строится на доменной печи №3, которая в следующем году будет введена в эксплуатацию. Это мощь современной российской металлургии, которую с удовольствием посмотрят и череповчане, и вологжане, и иностранные туристы.

— Иностранцы интересуются металлургией?

— Да, очень. Они едут по Волго-Балту из Петербурга, из Москвы, а у нас тут одни храмы и усадьбы. Они же современную Россию не видят. А когда видят современный металлургический агрегат, понимают, что Россия это не только история, но это и современная технология, суперсовременное оборудование.

— Вы уже говорили о развитии инфраструктуры, а как обстоят дела с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта в Вологде?

— Сейчас готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту полосы для приема среднемагистральных самолетов. Предполагаемый объем капитального ремонта, конечно, очень существенный – более 500 миллионов рублей. Но мы к этому готовы, столица должна получить свой межрегиональный аэропорт, который будут использовать не только вологжане, но и туристы, прилетающие из городов-миллионников.

Сегодня аэропорт принимает только маленькие самолеты Як-40. У нас их всего три осталось, но к 2023 году все они будут выведены из эксплуатации. К этому времени необходимо капитально отремонтировать полосу, закупить новые модификации самолетов и открыть регулярное сообщение не только с Москвой и с Петербургом, но и с другими городами.

— С какими городами планируете наладить авиасообщение?

— Я думаю, что нам надо завязать столицы Северо-Запада, потому что с Севера через Вологду можно спокойно летать, минуя Москву и Санкт-Петербург, в другие города центра России. Мы готовимся к открытию новых маршрутов в города Северо-Западного федерального округа и центра России.

— А как идет реконструкция аэропорта в Великом Устюге? На рейсы из каких городов можно рассчитывать после реконструкции?

— По Великому Устюгу все работы идут по плану. Контракт на 1,1 миллиарда рублей подписан, мы удлиняем полосу до 1,8 километра, среднемагистральные самолеты смогут приземляться. Также мы сейчас начинаем реконструкцию аэропортового комплекса с возможностью в будущем создать международный аэропорт, если это потребуется.

К 20 августа 2020 года мы запустим аэропорт, аэродромный комплекс, откроем прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом посмотрим, как пойдет спрос.

— Международные рейсы рассматриваете, чтобы туристы летали?

— Да, чтобы иностранцы напрямую летели к Деду Морозу, а не в Финляндию к Йоулупукки.

— Раз заговорили про Деда Мороза, каковы планы насчет его новой резиденции? Когда начнется строительство?

— Проектно-сметная документация уже готова, в сентябре мы получим положительное заключение государственной экспертизы и передадим проектно-сметную документацию в министерство культуры РФ. В следующем году начинаем строить новую резиденцию, которая будет в три раза больше, чем существующий терем, — почти три тысячи квадратных метров, с интерактивными залами, большими объектами показа, с туристическим маршрутом внутри здания.

Сейчас в экстремальные морозы, к сожалению, у нас нет помещений для приема больших групп детей. Старая резиденция не выдерживает такого потока. А в новой у нас появится большой зрительный зал на 400 мест, где можно показывать фильмы, театральные постановки, концерты. Кроме того, мы приняли решение увеличить размер вотчины практически в три раза – с 42 до 150 гектаров. Планируем контактный зоопарк, спа-зону, зону аттракционов.

Мы понимаем, что проект давно перерос региональный масштаб, он должен стать федеральным, поэтому мы объявим конкурс на должность руководителя проекта, который будет контролировать развитие вотчины. Этот человек будет, скорее всего, из Москвы или Санкт-Петербурга. Нам нужен руководитель федерального масштаба и уровня, который будет заниматься привлечением инвестиций для развития вотчины как федерального проекта. Конкурс объявим в самое ближайшее время.

— Если у вас в три раза вырастет резиденция и поток туристов увеличится втрое, справится ли инфраструктура Великого Устюга?

— Нам придется строить гостиницы, более того, надо строить гостиницу 4-5-звездную, потому что сейчас туристы становятся все более и более требовательны и те условия, которые предоставляет Великий Устюг, их уже не устраивают. Большое количество жалоб мы видим от обеспеченных туристических групп с детьми, которые прилетают на частных самолетах. Это и иностранцы, и россияне. Они очень требовательны к турпродукту, их уже категорически не устраивает и уровень проживания, и уровень питания, и количество объектов в вотчине, которая зажата в 40 гектарах.

Поэтому я и принял решение объединить имущественный и земельный комплексы и найти федерального оператора для вотчины, чтобы поднять статус до федеральной площадки.

— С учетом недавно принятого закона о региональных брендах планируете ли регистрировать какие-то бренды? И кстати, что вы сами считаете главным вологодским брендом?

— Мы давно ждали этот документ, потому что первый региональный бренд под номером один в России – это как раз бренд вологодского масла. Сейчас, в соответствии с новым законом, мы через Роспатент будем формировать заявку на регистрацию всех крупных товарных знаков, это и Северная чернь, и Шемогодская резьба по бересте, и другие наши бренды. Наши региональные продукты и товары будут защищены законодательно.

Когда мы регистрировали знак "Вологодское масло", оно производилось в 20 регионах РФ и даже в Финляндии и Америке. Мы через международные суды отстояли право производить вологодское масло только в Вологодской области и только из сырья, произведенного в Вологодской области. Сейчас вологодское масло производит только один регион – Вологодская область. Мы прошли этот путь. Сейчас этот путь должна пройти вся страна.

— Осенью вы планируете открыть центр поддержки одаренных детей. Использовали ли вы опыт сочинского "Сириуса" при реализации проекта?

— Да, конечно, мы строим этот центр по модели "Сириуса", по тем направлениям, которые "Сириус" развивает, – наука, культура, спорт, техника и технологии. Мы выделили здание бывшего кулинарного техникума, почти пять тысяч квадратных метров. При центре мы строим общежитие на 100 детей, будем привлекать наиболее одаренных со всей территории Вологодской области.

Следующее направление – "Кванториум", который мы тоже открываем в этом году. Я поручил создать стратегию сетевого взаимодействия будущего центра, "Кванториума", а также уже запущенного центра цифрового образования IT-cube. Они будут готовить наших детей для различных отраслей экономики и промышленности Вологодской области.

— Вы активно ведете соцсети, в частности Instagram. Лично отвечаете на сообщения и комментарии жителей региона? И считаете ли в целом такой способ общения с жителями эффективным?

— Да, конечно, стараюсь только сам. Записываю истории, делаю снимки и публикую свои личные фотографии. Особенно мои читатели любят фотографии с моей внучкой, ей два года, и она очень активная. Иногда выбираюсь на природу, поэтому публикую фотографии с рыбалки или со сбора грибов.

Все комментарии я читаю, на некоторые реагирую, а те, что требуют более углубленного ответа, перепоручаю своим профильным коллегам. Они немедленно реагируют на запрос и дают развернутую информацию.

Отвечаю я не только письменно, я уже провел более десяти прямых эфиров в разных соцсетях. Впервые решил провести эфир в апреле – за 30 минут люди написали почти две тысячи комментариев, я еле успевал их читать в непрерывном потоке. Вопросы задавали про все – про развитие, про работу, про проблемы, про личную жизнь. Это было очень захватывающе. Сейчас я провел уже больше десяти эфиров, суммарное число просмотров более 1,3 миллиона, а интерес не падает. Будем продолжать.

— Вот, например, недавняя история из ваших соцсетей. Вы приехали в Череповец, пришли на стройку детского садика, никого не предупредив, и не нашли там рабочих. Что теперь будет с рабочими и, гораздо важнее, что будет с садиком?

— Все будет нормально, конечно. Я получил сигнал от жителей – никого нет, строителей нет, техники нет, ничего не строится, ничего не работает. А я был в Череповце, думаю, дай-ка заеду. В пять часов вечера там практически уже никого не было. Все закрыто на клюшку. А тут я пришел и начал искать народ. Задавал вопросы: где техника, где бригадиры, почему сроки срываются? Никто ответить мне на это не смог. Я сказал, что через несколько дней приеду и если увижу такую же картину, буду ругаться более страшными словами. И, вполне возможно, применю санкции по срыву сроков графика строительства детских дошкольных учреждений. И я приеду, как и обещал.

— Будет плановая поездка?

— Она плановая, потому что все знают, поэтому будут ждать, наверное, меня.

— А будете продолжать внезапные поездки?

— А я всегда так делаю, просто не все освещаю. Мы, кстати, включили в мой график еще контроль за выполнением поручений с личных приемов. Люди приходят, просят решить вопрос. Я даю поручение профильному департаменту или руководителю местного самоуправления, а через 2-3 месяца звоню заявителю напрямую и спрашиваю, решена ли их проблема или нет. Конечно, люди поначалу не верят, как это – позвонил сам губернатор? Рассказывают, выполнено ли мое поручение, нужно ли помочь чем-либо еще. А коллег это мотивирует не замыливать проблему, а искать решение и добиваться его реализации.

— Вы уже упомянули рыбалку, а какие места для рыбалки вы порекомендовали бы в Вологодской области? И есть ли у вас свои секреты рыбной ловли?