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РИА Новости

Тренинги в Трускавце посетили 80% депутатов от партии "Слуга народа"

10:48, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Киевской школы экономики, проводившей обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа", Тимофей Милованов сообщил, что около 80% кандидатов посещали занятия, однако были люди, которые ходили в СПА и делали вид, что они на отдыхе.
Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в одной из гостиниц Трускавца проводит образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов.
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"Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашкам". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда (процент) падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие. Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходили, процентов где-то 80", - сказал Милованов в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.
Он добавил, что обучение сплотило команду, но будущим депутатам еще придется много учиться, а ряд кандидатов не понимают, как много им придется работать, чтобы стать успешными.
Милованов отказался назвать стоимость обучения будущих депутатов, сославшись на коммерческую тайну, но отметил, что "это дорогостоящая программа".
По словам Милованова, после интенсива для "Слуги народа" еще две партии ведут переговоры с Киевской школой экономики по поводу обучения.
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