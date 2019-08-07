В Санкт-Петербурге грабители избили туристку из Южной Америки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Туристка из Южной Америки оказалась в больнице после избиения неизвестными в Петербурге, отнявшими у нее мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По сообщению ряда местных СМИ, в Петербурге была ограблена туристка из Перу.

Как уточняет ведомство, накануне в полицию Невского района обратилась гражданка одной из стран Южной Америки 1983 года рождения. По заявлению женщины, в понедельник у одного из домов на проспекте Большевиков двое неизвестных, избив ее руками, отобрали мобильный телефон и скрылись.

"Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело (по статье) "грабеж", - говорится в сообщении.