Зеленский созвал совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал силовиков на совещание из-за гибели четырех украинских военнослужащих при обстреле в Донбассе, сообщает агентство Президент Украины Владимир Зеленский созвал силовиков на совещание из-за гибели четырех украинских военнослужащих при обстреле в Донбассе, сообщает агентство УНИАН

Как отмечается, заседание проходит в офисе президента Украины.

"На совещании, кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений Вооруженных сил, секретарь СНБО Александр Данилюк", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, из-за гибели украинских военных он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его "повлиять на ту сторону". Кроме того, добавил Зеленский, поднимался вопрос продолжения разминирования в Станице Луганской и возвращения украинских заключенных.

Помимо этого, президент Украины заявил, что намерен связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, и подчеркнул, что настаивает на срочной встрече в "нормандском формате".

Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали два обстрела со стороны ополченцев, при этом четверо военных погибли, один получил ранение. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике, со своей стороны, заявили, что за минувшие сутки силовики трижды нарушили перемирие. Так, по словам представителя Народной милиции, накануне вечером украинские силовики обстреляли окраины Горловки, при этом был ранен один из ополченцев. Как утверждают в Народной милиции, огонь вели националисты из добровольческого батальона "Азов", стрельба прекратилась только после того, как на позициях силовиков произошел взрыв — возможно, гранаты от гранатомета.