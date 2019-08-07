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РИА Новости
Туризм

Аэропорт в Великом Устюге может стать международным, заявил губернатор

10:43, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Аэропорт в Великом Устюге после реконструкции может стать международным с тем, чтобы иностранные туристы могли напрямую летать на родину российского Деда Мороза, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
" К 20 августа 2020 года мы запустим аэропорт, аэродромный комплекс, откроем прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом посмотрим, как пойдет спрос… Рассматриваем и международные рейсы, чтобы иностранцы напрямую летели к Деду Морозу, а не в Финляндию к Йоулупукки", - рассказал он.
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По словам Кувшинникова, реконструкция аэропорта в Великом Устюге идет по графику. "Контракт на 1,1 миллиарда рублей подписан, мы удлиняем полосу до 1,8 километра, среднемагистральные самолеты смогут приземляться. Также мы сейчас начинаем реконструкцию аэропортового комплекса с возможностью в будущем создать международный аэропорт, если это потребуется", - отметил он.
Кувшинников добавил, что планируемый прирост потока туристов потребует и развития инфраструктуры гостеприимства Великого Устюга. Так, существует необходимость строительства гостиницы категории 4-5 звезд, которая будет соответствовать требованиям обеспеченных туристических групп с детьми, которые сейчас прилетают на родину российского Деда Мороза на частных самолетах.
"Это и иностранцы, и россияне. Они очень требовательны к турпродукту, их уже категорически не устраивает и уровень проживания, и уровень питания, и количество объектов в вотчине, которая зажата в 40 гектарах", - добавил Кувшинников.
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