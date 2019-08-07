Аэропорт в Великом Устюге может стать международным, заявил губернатор

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Аэропорт в Великом Устюге после реконструкции может стать международным с тем, чтобы иностранные туристы могли напрямую летать на родину российского Деда Мороза, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

" К 20 августа 2020 года мы запустим аэропорт, аэродромный комплекс, откроем прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом посмотрим, как пойдет спрос… Рассматриваем и международные рейсы, чтобы иностранцы напрямую летели к Деду Морозу, а не в Финляндию к Йоулупукки", - рассказал он.

По словам Кувшинникова, реконструкция аэропорта в Великом Устюге идет по графику. "Контракт на 1,1 миллиарда рублей подписан, мы удлиняем полосу до 1,8 километра, среднемагистральные самолеты смогут приземляться. Также мы сейчас начинаем реконструкцию аэропортового комплекса с возможностью в будущем создать международный аэропорт, если это потребуется", - отметил он.

Кувшинников добавил, что планируемый прирост потока туристов потребует и развития инфраструктуры гостеприимства Великого Устюга. Так, существует необходимость строительства гостиницы категории 4-5 звезд, которая будет соответствовать требованиям обеспеченных туристических групп с детьми, которые сейчас прилетают на родину российского Деда Мороза на частных самолетах.