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РИА Новости
Культура

Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище

10:37, 7 августа 2019
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© Фото : МелодияСергей Березин на обложке пластинки "И кружило былое"
Сергей Березин на обложке пластинки И кружило былое
© Фото : Мелодия
Сергей Березин на обложке пластинки "И кружило былое". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Ранее поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что автор песен "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал", композитор, создатель и руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя" Сергей Березин умер в возрасте 81 года. Представитель ВИА "Пламя" сообщил РИА Новости, что прощание с Сергеем Березиным, скончавшимся в понедельник, может пройти в пятницу, 9 августа, на Троекуровском кладбище.
Композитор Сергей Березин
6 августа, 08:06
"Добрейший человек, замечательный музыкант". Коллега о Сергее БерезинеУмер композитор Сергей Березин. Воспоминаниями о работе с ним поделилась с радио Sputnik певица Екатерина Семенова.
"Березина похоронят на Троекуровском кладбище", - сообщил Немерюк.
Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни Сергея Березина входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других.
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