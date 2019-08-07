Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище

"Добрейший человек, замечательный музыкант". Коллега о Сергее Березине Умер композитор Сергей Березин. Воспоминаниями о работе с ним поделилась с радио Sputnik певица Екатерина Семенова.

Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни Сергея Березина входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других.