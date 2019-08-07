МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Ранее поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что автор песен "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал", композитор, создатель и руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя" Сергей Березин умер в возрасте 81 года. Представитель ВИА "Пламя" сообщил РИА Новости, что прощание с Сергеем Березиным, скончавшимся в понедельник, может пройти в пятницу, 9 августа, на Троекуровском кладбище.
"Березина похоронят на Троекуровском кладбище", - сообщил Немерюк.
Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни Сергея Березина входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других.