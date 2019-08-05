Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На 82-м году ушел из жизни композитор Сергей Березин. Об этом сегодня сообщила в инстаграме его близкий друг поэтесса Лариса Рубальская.
"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - написала Рубальская.
Серегей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем "Пламя". Также он автор песен "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу" и других.
Его произведения исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие известные артисты.