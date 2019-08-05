Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На 82-м году ушел из жизни композитор Сергей Березин. Об этом сегодня сообщила в инстаграме его близкий друг поэтесса Лариса Рубальская.

"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - написала Рубальская.