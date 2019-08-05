Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T19:51Z
https://ria.ru/20190805/1557194169.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155719/44/1557194499_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_02edc3d4dbd72e0a76f9f23ad58f7108.jpg
РИА Новости
Культура

Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

Вчера, 19:51
13263
© РИА Новости / Владимир ВяткинМузыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Пламя" Сергей Березин во время репетиции
Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля Пламя Сергей Березин во время репетиции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Пламя" Сергей Березин во время репетиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На 82-м году ушел из жизни композитор Сергей Березин. Об этом сегодня сообщила в инстаграме его близкий друг поэтесса Лариса Рубальская.
"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - написала Рубальская.
Серегей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем "Пламя". Также он автор песен "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу" и других.
Его произведения исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие известные артисты.
133248526
КультураМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский
Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский
РИА
Новости
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Лента
новостей
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Сотрудник ГИБДД
СМИ: сестра Эвелины Бледанс вновь стала фигурантом уголовного дела
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками
Стоп-кадр видео концерта Дженнифер Лопес в Москве
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния