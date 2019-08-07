В Италии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Легкомоторный самолет разбился во вторник вечером на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли.

Как сообщил представитель местной пожарной службы, в среду на рассвете спасатели и карабинеры обнаружили в горном районе близ селения Джустениче упавший самолет Piper, в кабине которого находились тела обоих погибших. Согласно свидетельствам очевидцев, крушение произошло около 21.00 (22.00 мск).

Тревогу подняли родственники пилотов, мобильные телефоны которых прекратили действовать во вторник вечером. Поисковая операция, в которой был задействован вертолет ВМС Италии, была начата минувшей ночью.