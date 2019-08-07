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РИА Новости

В Италии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

09:50, 7 августа 2019
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CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в ИталииПожарные в Италии
Пожарные в Италии
CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в Италии
Пожарные в Италии. Архивное фото
РИМ, 7 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Легкомоторный самолет разбился во вторник вечером на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли.
Как сообщил представитель местной пожарной службы, в среду на рассвете спасатели и карабинеры обнаружили в горном районе близ селения Джустениче упавший самолет Piper, в кабине которого находились тела обоих погибших. Согласно свидетельствам очевидцев, крушение произошло около 21.00 (22.00 мск).
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Тревогу подняли родственники пилотов, мобильные телефоны которых прекратили действовать во вторник вечером. Поисковая операция, в которой был задействован вертолет ВМС Италии, была начата минувшей ночью.
Неделю назад легкомоторный самолет упал на автостраду А-26, соединяющую итальянские области Лигурия и Пьемонт, в районе города Алессандрия. Тогда находившийся за штурвалом мужчина погиб, и лишь по счастливой случайности упавший самолет не задел ни одного автомобиля.
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