В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за поездки Дмитрия Медведева на южные Курилы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Накануне японского посла Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание на неприемлемость "протестов" по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории.

Суга сообщил, что посол в российском дипломатическом ведомстве заново разъяснил позицию Японии по южным Курилам.

Вместе с тем генсекретарь напомнил, что переговоры между странами "нужно вести в тихой обстановке".

"Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему", — заключил Суга.

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.