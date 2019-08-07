Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T09:48Z
https://ria.ru/20190807/1557243807.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/41/1557244165_0:0:2947:1659_1036x0_80_0_0_3f5fd55b669c8470eca7a481533ab603.jpg
РИА Новости

В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам

09:48, 7 августа 2019
52773
© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за поездки Дмитрия Медведева на южные Курилы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Накануне японского посла Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание на неприемлемость "протестов" по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории.
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
4 июня, 08:00
Атрофировавшийся суверенитет как причина неудачи затеи Токио с Москвой
Суга сообщил, что посол в российском дипломатическом ведомстве заново разъяснил позицию Японии по южным Курилам.
Вместе с тем генсекретарь напомнил, что переговоры между странами "нужно вести в тихой обстановке".
"Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему", — заключил Суга.
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
3 августа, 16:12
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.
317277448143
Дмитрий МедведевЯпонияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Японцы действуют по принципу "бума стерпит", вот только забыли что гавкают под дудку тех кто их бомбил атомной бомбой
7 августа, 09:54
Спиральтист ...
184311210
В ответ впредь не принимать от Японии их ноты и другие жалобы
7 августа, 10:09
jjuws-w
18262001
Рекомендуем
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
РИА
Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Лента
новостей
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Флаги России и Китая
Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Михаил Круг
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"
Дождь в Москве
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
Лента новостейМолния