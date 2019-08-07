В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за поездки Дмитрия Медведева на южные Курилы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Накануне японского посла Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание на неприемлемость "протестов" по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории.
Суга сообщил, что посол в российском дипломатическом ведомстве заново разъяснил позицию Японии по южным Курилам.
Вместе с тем генсекретарь напомнил, что переговоры между странами "нужно вести в тихой обстановке".
"Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему", — заключил Суга.
Курильский вопрос
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.