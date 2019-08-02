Медведев прилетел на южно-курильский остров Итуруп

На совещании Медведев, в частности, призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил его рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах. Премьер назвал эту инициативу "интересной".

Медведев посещает Курильские острова регулярно. В 2011 году он прилетал на остров Кунашир, будучи на посту президента России, а затем в 2012 году, уже став премьер-министром. Кроме этого, в 2015 году он совершил визит на Итуруп. Япония каждый раз заявляла России в связи с этим протест.