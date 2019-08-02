Медведев прилетел на южно-курильский остров Итуруп

ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп.
Глава правительства прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
На совещании Медведев, в частности, призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил его рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах. Премьер назвал эту инициативу "интересной".
Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
Медведев посещает Курильские острова регулярно. В 2011 году он прилетал на остров Кунашир, будучи на посту президента России, а затем в 2012 году, уже став премьер-министром. Кроме этого, в 2015 году он совершил визит на Итуруп. Япония каждый раз заявляла России в связи с этим протест.