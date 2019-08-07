Стрельбу на фестивале еды в США расследуют как дело о внутреннем терроризме

Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям

Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям

Как заявил Беннетт, Лиган "интересовался идеологией насилия". Он также отметил, что изучение принадлежавших стрелку цифровых устройств выявило "список целей", в который вошли религиозные группы, политические партии страны, а также правительственные учреждения. Помимо этого в списке были отмечены названия определенных церквей и зданий судов.