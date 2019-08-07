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РИА Новости

Стрельбу на фестивале еды в США расследуют как дело о внутреннем терроризме

09:34, 7 августа 2019
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© REUTERS / @wavyiaУчастники фестиваля еды в городе Гилрой разбегаются во время стрельбы. Стоп-кадр видео
Участники фестиваля еды в городе Гилрой разбегаются во время стрельбы. Стоп-кадр видео
© REUTERS / @wavyia
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ФБР расследует стрельбу, произошедшую на фестивале еды в Калифорнии в конце июля, как дело "о внутреннем терроризме", сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя бюро Джона Беннетта.
Стрельба произошла 28 июля на западе Калифорнии на одном из крупнейших в стране фестивалей еды. По последним данным, погибли три человека, 15 получили ранения. Среди погибших 6-летний мальчик, 13-летняя девочка. Предполагаемый стрелок был убит. По данным полиции, он пробрался на фестиваль, сделав отверстие в ограде. Позднее была установлена личность стрелка. Им является 19-летний Сантино Уильям Лиган.
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Как заявил Беннетт, Лиган "интересовался идеологией насилия". Он также отметил, что изучение принадлежавших стрелку цифровых устройств выявило "список целей", в который вошли религиозные группы, политические партии страны, а также правительственные учреждения. Помимо этого в списке были отмечены названия определенных церквей и зданий судов.
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