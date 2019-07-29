Полиция подтвердила гибель трех участников фестиваля в Калифорнии

Сотрудник полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019

Сотрудник полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии погибли три человека и 15 человек пострадали.

Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.

"У нас по меньшей мере 15 пострадавших, четверо погибших, включая подозреваемого", - заявил глава полиции города Скот Смити на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC7

По его словам, первые сообщения о стрельбе поступили в воскресенье в 17.41 по местному времени (3.41 понедельника мск), уже через минуту полиция была на месте инцидента.

"Мы считаем, что стрелявший перелез через забор, чтобы попасть на фестиваль", - заявил глава полиции.

Он отметил, что, по словам свидетелей, мог быть и второй подозреваемый, полиция сейчас занимается расследованием произошедшего.