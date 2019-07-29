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РИА Новости

Полиция подтвердила гибель трех участников фестиваля в Калифорнии

Вчера, 08:23
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© REUTERS / STRINGERСотрудник полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
Сотрудник полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
© REUTERS / STRINGER
Сотрудник полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии погибли три человека и 15 человек пострадали.
Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.
"У нас по меньшей мере 15 пострадавших, четверо погибших, включая подозреваемого", - заявил глава полиции города Скот Смити на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC7.
По его словам, первые сообщения о стрельбе поступили в воскресенье в 17.41 по местному времени (3.41 понедельника мск), уже через минуту полиция была на месте инцидента.
"Мы считаем, что стрелявший перелез через забор, чтобы попасть на фестиваль", - заявил глава полиции.
Он отметил, что, по словам свидетелей, мог быть и второй подозреваемый, полиция сейчас занимается расследованием произошедшего.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на западе Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей еды в стране.
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